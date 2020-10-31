Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak?

Trabzonspor’da Eddie Newton ile yolların ayrılma kararının alınmasıyla birlikte bir çok ismin hocalık için ismi geçmeye başladı.
Bordo-mavililerde Başkan Ağaoğlu’nun arkasında durduğu Newton 3 maç üst üste kaybederek güveni boşa çıkardı.
Newton’ın biletinin kesilmesiyle birlikte gündeme dikkat çeken isimler gelmeye başladı. İşte o isimler...
Mustafa Reşit Akçay : Trabzonspor için her zaman göreve hazır olduğunu ifade ediyor. Ağaoğlu'nun A Takımında bulunan bir yönetici onu takımın başında görmek istiyor.
Abdullah Avcı : Bordo-mavili yönetim kurulunun isminde ortak fikir olduğu isim, ancak 3 yıllık sözleşme talebi var. Avcı için Antalyaspor ile anlaştığı da gelen haberler arasında.
Şota Arveladze: Takımı şampiyonluğa gidiyor ve şu an itibariyle ayrılma ihtimaline sıcak bakılmıyor. Yönetim toplantısında ismi gündeme geldi.
Tamer Tuna: Antalyaspor ile yollarını ayırdı. Ünal Karaman gelmeden önce Trabzonspor’un kapısından dönmüştü. İsmi yeniden gündemde.
Fatih Tekke : Trabzonspor taraftarlarının büyük bir bölümü onu kulübün başında görmek istiyor. İstanbulspor ile lige çok iyi başladı, daha öncede hayalinin Trabzonspor’da görev yapmak olduğunu söylemişti. Bordo-mavili yönetim kendisiyle bir irtibat kurmadı.
Trabzonspor'un da istediği Abdullah Avcı, Antalyaspor'a 4 yıllık imza attı.
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası spor dünyasının yıldız isimleri sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi. İşte yıldız isimlerin deprem sonrası yaptıkları paylaşımlar...
Süper Lig'in 7. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.
Süper Lig'de 2020-21 sezonuna kötü başlayan ve Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası teknik adam değişikliğinin konuşulduğu Trabzonspor'da 3-1 öndeyken kaybedilen Kasımpaşa karşılaşması sonrası yönetim hedef tahtasına koyuldu. Camiada ‘kongre' sesleri yükselmeye başladı. Yönetim ise teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırarak yeni teknik adam arayışına girdi.
Yazarımız Gürkan Ata, Trabzonspor'un Kasımpaşa'ya evinde 4-3 mağlup olduğu maçı kaleme aldı.
NBA'de başantrenörlüğünü Steve Nash'in yaptığı Brooklyn Nets, tecrübeli çalıştırıcı Mike D'Antoni'yi yardımcı antrenörlüğe getirdi.