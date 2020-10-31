  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 31 Ekim 2020 Cumartesi 12:05
  • |
  • Son Güncelleme:

Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak?

Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak"

Paylaş

Trabzonspor'da Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. İşte Fırtına'nın hoca adayları...

Trabzonspor’da Eddie Newton ile yolların ayrılma kararının alınmasıyla birlikte bir çok ismin hocalık için ismi geçmeye başladı. 

Bordo-mavililerde Başkan Ağaoğlu’nun arkasında durduğu Newton 3 maç üst üste kaybederek güveni boşa çıkardı.

Newton’ın biletinin kesilmesiyle birlikte gündeme dikkat çeken isimler gelmeye başladı. İşte o isimler...

Mustafa Reşit Akçay : Trabzonspor için her zaman göreve hazır olduğunu ifade ediyor. Ağaoğlu'nun A Takımında bulunan bir yönetici onu takımın başında görmek istiyor.

Abdullah Avcı : Bordo-mavili yönetim kurulunun isminde ortak fikir olduğu isim, ancak 3 yıllık sözleşme talebi var. Avcı için Antalyaspor ile anlaştığı da gelen haberler arasında.

Şota Arveladze: Takımı şampiyonluğa gidiyor ve şu an itibariyle ayrılma ihtimaline sıcak bakılmıyor. Yönetim toplantısında ismi gündeme geldi.

Tamer Tuna: Antalyaspor ile yollarını ayırdı. Ünal Karaman gelmeden önce Trabzonspor’un kapısından dönmüştü. İsmi yeniden gündemde.

Fatih Tekke : Trabzonspor taraftarlarının büyük bir bölümü onu kulübün başında görmek istiyor. İstanbulspor ile lige çok iyi başladı, daha öncede hayalinin Trabzonspor’da görev yapmak olduğunu söylemişti. Bordo-mavili yönetim kendisiyle bir irtibat kurmadı.

Trabzonspor'da Eddie Newton ile yollar ayrıldı

Trabzon yerel basını çok öfkeli: 'Çöplerinizi de alın defolun gidin!'

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak?
Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak?

Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak?

Trabzonspor'da Eddie Newton ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da Eddie Newton ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Eddie Newton ile yollar ayrıldı

Dilay Kemer'in iç burkan hikayesi: 'Sanıyorum tatsız bir durum var'
Dilay Kemer'in iç burkan hikayesi: 'Sanıyorum tatsız bir durum var'

Dilay Kemer'in iç burkan hikayesi: 'Sanıyorum tatsız bir durum var'

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Abdullah Avcı 4 yıllık imzayı attı
Abdullah Avcı 4 yıllık imzayı attı

Abdullah Avcı 4 yıllık imzayı attı

Trabzonspor'un da istediği Abdullah Avcı, Antalyaspor'a 4 yıllık imza attı.

İzmir depremi: Spor dünyası tek yürek
İzmir depremi: Spor dünyası tek yürek

İzmir depremi: Spor dünyası tek yürek

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası spor dünyasının yıldız isimleri sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi. İşte yıldız isimlerin deprem sonrası yaptıkları paylaşımlar...

Trabzonspor eriyor! 7 gollü müthiş maç Kasımpaşa'nın
Trabzonspor eriyor! 7 gollü müthiş maç Kasımpaşa'nın

Trabzonspor eriyor! 7 gollü müthiş maç Kasımpaşa'nın

Süper Lig'in 7. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Yerel basın çok öfkeli: 'Çöplerinizi de alın defolun gidin!'
Yerel basın çok öfkeli: 'Çöplerinizi de alın defolun gidin!'

Yerel basın çok öfkeli: 'Çöplerinizi de alın defolun gidin!'

Süper Lig'de 2020-21 sezonuna kötü başlayan ve Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası teknik adam değişikliğinin konuşulduğu Trabzonspor'da 3-1 öndeyken kaybedilen Kasımpaşa karşılaşması sonrası yönetim hedef tahtasına koyuldu. Camiada ‘kongre' sesleri yükselmeye başladı. Yönetim ise teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırarak yeni teknik adam arayışına girdi.

'Bir çuval incir'
'Bir çuval incir'

'Bir çuval incir'

Yazarımız Gürkan Ata, Trabzonspor'un Kasımpaşa'ya evinde 4-3 mağlup olduğu maçı kaleme aldı.

Eski antrenörü, yardımcısı oldu
Eski antrenörü, yardımcısı oldu

Eski antrenörü, yardımcısı oldu

NBA'de başantrenörlüğünü Steve Nash'in yaptığı Brooklyn Nets, tecrübeli çalıştırıcı Mike D'Antoni'yi yardımcı antrenörlüğe getirdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.