Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak?

Trabzonspor'da Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. İşte Fırtına'nın hoca adayları...

Trabzonspor’da Eddie Newton ile yolların ayrılma kararının alınmasıyla birlikte bir çok ismin hocalık için ismi geçmeye başladı.

Bordo-mavililerde Başkan Ağaoğlu’nun arkasında durduğu Newton 3 maç üst üste kaybederek güveni boşa çıkardı.

Newton’ın biletinin kesilmesiyle birlikte gündeme dikkat çeken isimler gelmeye başladı. İşte o isimler...

Mustafa Reşit Akçay : Trabzonspor için her zaman göreve hazır olduğunu ifade ediyor. Ağaoğlu'nun A Takımında bulunan bir yönetici onu takımın başında görmek istiyor.

Abdullah Avcı : Bordo-mavili yönetim kurulunun isminde ortak fikir olduğu isim, ancak 3 yıllık sözleşme talebi var. Avcı için Antalyaspor ile anlaştığı da gelen haberler arasında.

Şota Arveladze: Takımı şampiyonluğa gidiyor ve şu an itibariyle ayrılma ihtimaline sıcak bakılmıyor. Yönetim toplantısında ismi gündeme geldi.

Tamer Tuna: Antalyaspor ile yollarını ayırdı. Ünal Karaman gelmeden önce Trabzonspor’un kapısından dönmüştü. İsmi yeniden gündemde.

Fatih Tekke : Trabzonspor taraftarlarının büyük bir bölümü onu kulübün başında görmek istiyor. İstanbulspor ile lige çok iyi başladı, daha öncede hayalinin Trabzonspor’da görev yapmak olduğunu söylemişti. Bordo-mavili yönetim kendisiyle bir irtibat kurmadı.

Trabzonspor'da Eddie Newton ile yollar ayrıldı

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