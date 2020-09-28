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aksam.com.tr
  • 28 Eylül 2020 Pazartesi 22:52
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Antalya tek attı, 3 aldı

Antalya tek attı, 3 aldı

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Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, kendi sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, evinde Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren gol, 58. dakikada Veysel Sarı'dan geldi.

Bu sonucun ardından 2 galibiyet ve 1 beraberliğe ulaşan Antalyaspor puanını 7 yaparken, sadece 1 beraberliği olan Denizlispor 1 puanda kaldı.

Süper Lig'de Denizlispor'u konuk ettiği 14 maçın 13'ünde ağları sarsan Antalyaspor, Süper Lig'de çıktığı son 18 maçın sadece 1'ini kaybetti.

Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Denizlispor ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.

Maçta Ermenistan tarafından saldırıya uğrayan Azerbaycan'a destek olmak amacıyla Azerbaycan bayrağı açıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

8. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde uygun pozisyonda iyi yükselen Fredy'nin kafa vuruşunda, kaleci Pantilimon güçlükle topu kornere çeldi.

29. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

35. dakikada Eren'in ortasında penaltı noktasında topla buluşan Bünyamin, meşin yuvarlağı kale önündeki Amilton'a bıraktı. Amilton'un sert şutunda, kaleci Pantilimon güçlükle topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

55. dakikada Hakan Özmert'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Podolski'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Pantilimon'da kaldı.

58. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Kazanılan korneri kullanan Nuri Şahin'in ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Kudriashov, meşin yuvarlağı Veysel Sarı'nın önüne bıraktı. Veysel Sarı'nın bekletmeden vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

82. dakikada Podolski'nin ara pasında kaleci Pantilimon ile karşı karşıya kalan Amilton'un vuruşunda, Pantilimon güçlükle topu çeldi.

83. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'nin sert şutunda, kaleci Pantilimon iki hamlede topu kontrol etti.

90. dakikada konuk ekibin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Rodallega, meşin yuvarlağa sert vurdu. Top kale direğinin yanından auta gitti.

Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Antalyaspor oyuncuları ve yönetim maç sonunda galibiyet sevinci yaşadı.

Stat: Antalya

Hakemler: Halis Özkahya, Özgür Ertem, Hüsnü Emre Çelimli

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Hakan Özmert (Dk. 67 Gökdeniz Bayrakdar), Fredy, Amilton (Dk. 90+1 Sidney Sam), Nuri Şahin (Dk. 77 Ufuk Akyol), Mukairu (Dk. 46 Podolski), Jahovic (Dk. 67 Orgill)

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa Yumlu, Bergdich, Oğuz Yılmaz, Fabiano (Dk. 69 Bakalorz), Murawski (Dk. 78 Mesanovic), Recep Niyaz, Aissati, Sagal, Rodallega

Goller: Dk. 58 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 79 Mustafa Yumlu, Dk. 90+1 Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor)

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