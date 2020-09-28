Antalyaspor-Denizlispor maçının ardından

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Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçında 1-0 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor maçının ardından her iki takmın teknik direktörleri Tamer Tuna ve Robert Prosinecki, maçın ardından düzenledikleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, 3 maçta 7 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tuna, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kale arkasında açılan dev pankart nedeniyle taraftarlara teşekkür etti. Tuna, bu pankartın oyuncuları motive ettiğini kaydetti.

Maç öncesi bütün planlarını galibiyet üzerine kurduklarını vurgulayan Tuna, "Her hafta hem takım hem de bireysel anlamda kendimizi bir üst seviyeye daha çekiyoruz. Üç maçta 7 puana ulaşmak çok güzel. Bu puanları, ortaya koyduğumuz yenilmezlik serisi, kazanma alışkanlığı, takım olgusu, oyun disiplini ve rakibe az pozisyon verme gibi özelliklerimiz kazandırdı. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yukatel Denizlispor karşısında da genç oyunculara şans verdiğini dile getiren Tuna, "Tecrübeli ve genç oyuncularımızla bütünleşerek sahadaki mücadelemizi ortaya koymak kolay olmayacaktı. Bunu başarıyoruz. Kazandığımız için mutluyum. Bu aldığımız puanlar gelecek günlerde sık oynanacak maçlarda yaşanacak puan kayıplarını göz önüne alırsak çok önemli." diye konuştu.

PROSINECKI: "BİR ÇIKIŞ YOLU BULMAMIZ GEREKİYOR"



Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, aldıkları galibiyetten dolayı Antalyaspor'u tebrik ettiğini söyledi.

Kendi hatalarından rakibe pozisyon verdiklerini belirten Prosinecki, konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını kaydetti.

Karşılaşmada çok pas hatası yaptıklarına dikkati çeken Prosinecki, "Antalyaspor'un çok fazla yaptığı bir şey yoktu. Beraberliğe gidebilecek bir maçtı. Rakibe hatalarımızdan pozisyon verdik. Onlar da bundan faydalandı." değerlendirmesinde bulundu.

Gol yollarında üretken olmadıklarına işaret eden Prosinecki, "Beni endişelendiren konu da bu. Haftaya gerekli analizleri yaparak rakibe hazırlanmamız gerekiyor. Artık 3 puan almak için ne gerekiyorsa yapacağız. İki mağlubiyet ve bir beraberlik bizi baskıya iter. Bu baskıdan hemen kurtulmamız gerekiyor. Bir çıkış yolu bulmamız gerekiyor. Takımımın biraz sakin olması gerekiyor. Bir dahaki maçtan itibaren galibiyet almamız gerekiyor. Bunun farkındayız. Takımıma güveniyorum. Oynadığımız futbol, asıl futbolumuz değil. Bunun daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz." diye konuştu.

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