3. hafta sona erdi: Süper Lig'de görünüm

Gökhan Gönül'le yollarını ayırdığından beri bir türlü istediği sağ beki bulamayan Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu.

Fener transferde herkesi ters köşeye yatırdı! Kanat ve forvet beklenirken...

Fenerbahçe daha önce de gündemine aldığı Kolombiyalı 10 numara Juan Quintero için River Plate'e resmi teklifini iletti. Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcu için Arjantin ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.