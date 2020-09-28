  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Eylül 2020 Pazartesi 22:57
  • |
  • Son Güncelleme:

3. hafta sona erdi: Süper Lig'de görünüm

3. hafta sona erdi: Süper Lig'de görünüm

Paylaş

AA

Süper Lig'de 3. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı. Haftayı Fatih Karagümrük, lider kapattı.

Haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

Gençlerbirliği'nin maç yapmadan (BAY) geçtiği ligin 3. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: 2-0

Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-0

Göztepe-Gaziantep FK: 2-2

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: 3-1

Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 4-1

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 0-0

Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: 1-0

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 3. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

#TakımOGBMAYAVP
1FATİH KARAGÜMRÜK32107257
2AYTEMİZ ALANYASPOR32105147
3GALATASARAY32105147
4FRAPORT TAV ANTALYASPOR32104137
5ATAKAŞ HATAYSPOR32103037
6BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR32016426
7GÖZTEPE31208445
8FENERBAHÇE31202115
9İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR21104134
10TRABZONSPOR31114404
11BEŞİKTAŞ311156-14
12DEMİR GRUP SİVASSPOR311123-14
13KASIMPAŞA31022203
14HES KABLO KAYSERİSPOR310225-33
15GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ302157-22
16MKE ANKARAGÜCÜ201112-11
17GENÇLERBİRLİĞİ201102-21
18ÇAYKUR RİZESPOR301225-31
19YENİ MALATYASPOR301227-51
20YUKATEL DENİZLİSPOR301216-51
21MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 300306-60

4. HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de 4. haftanın programı şöyle:

2 Ekim Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

3 Ekim Cumartesi:

13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (Ülker)

4 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Antalya tek attı, 3 aldı

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Younes Belhanda, Fransa yolcusu
Younes Belhanda, Fransa yolcusu

Younes Belhanda, Fransa yolcusu

F.Bahçe'de sürpriz gelişme: Garry, elde kaldı
F.Bahçe'de sürpriz gelişme: Garry, elde kaldı

F.Bahçe'de sürpriz gelişme: Garry, elde kaldı

Totti'nin sesiyle komadan uyandı
Totti'nin sesiyle komadan uyandı

Totti'nin sesiyle komadan uyandı

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Al Ahli, Josef'i geri çağırdı! Beşiktaş sözleşmeyi feshedebilir
Al Ahli, Josef'i geri çağırdı! Beşiktaş sözleşmeyi feshedebilir

Al Ahli, Josef'i geri çağırdı! Beşiktaş sözleşmeyi feshedebilir

Beşiktaş'ta Josef de Souza krizi büyüyor! Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini haksız feshettiğini öne sürerek oyuncuyu geri çağırdı.

Beşiktaş, aradığı sağ beki buldu: Bereszynski
Beşiktaş, aradığı sağ beki buldu: Bereszynski

Beşiktaş, aradığı sağ beki buldu: Bereszynski

Gökhan Gönül'le yollarını ayırdığından beri bir türlü istediği sağ beki bulamayan Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu.

Fener transferde herkesi ters köşeye yatırdı! Kanat ve forvet beklenirken...
Fener transferde herkesi ters köşeye yatırdı! Kanat ve forvet beklenirken...

Fener transferde herkesi ters köşeye yatırdı! Kanat ve forvet beklenirken...

Fenerbahçe daha önce de gündemine aldığı Kolombiyalı 10 numara Juan Quintero için River Plate'e resmi teklifini iletti. Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcu için Arjantin ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Antalya tek attı, 3 aldı
Antalya tek attı, 3 aldı

Antalya tek attı, 3 aldı

Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, kendi sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

Antalyaspor-Denizlispor maçının ardından
Antalyaspor-Denizlispor maçının ardından

Antalyaspor-Denizlispor maçının ardından

Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçında 1-0 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor maçının ardından her iki takmın teknik direktörleri Tamer Tuna ve Robert Prosinecki, maçın ardından düzenledikleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Ankaragücü forvetini buldu: Torgeir Börven
Ankaragücü forvetini buldu: Torgeir Börven

Ankaragücü forvetini buldu: Torgeir Börven

Transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü bombayı patlatıyor. Rosenborg forması giyen Norveçli forvet Torgeir Börven ile anlaşmaya varan Başkent temsilcisi, aradığı golcüyü buldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.