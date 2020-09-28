Ansu Fati yıldızlaştı; Barça fark attı

Ağustos ayında Lizbon'da yapılan Şampiyonlar Ligi 8'li finaline katılması nedeniyle La Liga'da iki maçı ertelenen Barcelona, ilk müsabakasına 3. haftada çıktı.
Barcelona'nın 17 yaşındaki genç futbolcusu Ansu Fati, karşılaşmanın 13 ile 18. dakikalarında attığı gollerle ve 35. dakikada Lionel Messi'nin gole çevirdiği penaltıyı kazandıran isim olarak dikkati çekti.
Maçın 45. dakikasında Fati ve Messi'nin geliştirdiği atakta Villarreal'in defans oyuncusu Pau Torres'in topu kendi ağlarına göndermesiyle 4 farklı üstünlük yakalayan Katalan takımı, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı.
"BİZİMKİLER" BERABERE KALDI
Diğer yandan, Türk futbolcular Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun forması giydiği Celta Vigo, deplasmanda Valladolid ile 1-1 berabere kaldı.
Celta'da ilk 11'de sahaya çıkan Emre Mor, 59. dakikada yerini Miguel Baeza'ya bırakırken, Türk futbolcu karşılaşmanın 25. dakikasında sarı kart gördü. Yedeklerde başlayan Okay Yokuşlu ise 80. dakikada Renato Tapia'nın yerine oyuna girdi.
Karşılaşmada Celta'nın golünü 44. dakikada Iago Aspas, Valladolid'in golünü de 65. dakikada penaltıdan Sergi Guardiola attı.
LİDER BETIS
La Liga'da bugün oynanan diğer 3. hafta maçlarında, deplasmanda Levante, Osasuna'yı, Sevilla da Cadiz'i 3-1'lik skorlarla yenerken, iç sahada Eibar, Athletic Bilbao'yu 2-1, Atletico Madrid ise Granada'yı 6-1 mağlup etti.
Haftayı 6 puanlı takımlardan Real Betis lider kapatırken, Atletico Madrid'e farklı mağlup olarak averaj üstünlüğünü kaybeden Granada ikinci sıraya düştü.
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