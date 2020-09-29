Reşit olmayan Ansu Fati, maçın adamı seçilemedi

AKŞAM

Barcelona'nın yıldız adayı Ansu Fati, reşit olmadığı için bir bira şirketinin düzenlediği "maçın adamı" oylamasına katılamadı.

Villereal karşısında 20 dakika içinde iki gol atan, bir penaltı yaptıran ve Barcelona'nın 4-0'lık galibiyetinde önemli bir rol oynayan 17 yaşındaki Ansu Fati, 18 yaşın altında olduğu için bir bira şirketinin sponsor olduğu "maçın adamı" ödülüne aday olamadı.



Fati, İspanya'da içki içme yaşı 18 olduğu için Fati bunu kaçırmak zorunda kaldı.



Ansu Fati yıldızlaştı; Barça fark attı

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