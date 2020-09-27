  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Eylül 2020 Pazar 20:31
  • |
  • Son Güncelleme:

Luis Suarez'li Atletico'dan farklı galibiyet

Luis Suarez'li Atletico'dan farklı galibiyet

Paylaş

AA

La Liga'nın 3. haftasında Atletico Madrid, sahasında Granada'yı 6-1 yendi.

Ağustos ayında Lizbon'da yapılan Şampiyonlar Ligi 8'li finaline katılması nedeniyle La Liga'da yeni sezondaki iki maçı ertelenen Atletico Madrid, ilk karşılaşmasına 3. haftada çıktı.

Haftaya lider giren Granada'yı konuk eden Atletico Madrid, ilk yarıyı 9. dakikada Diego Costa'nın attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının hemen başında Angel Correa ile skoru 2-0'a taşıyan Atletico, 65. dakikada Joao Felix, 71. dakikada Marcos Llorente, 85 ve 90+3. dakikalarda ise Luis Suarez'in golleriyle müsabakadan 6-1 galip ayrıldı.

Granada'nın tek golü 87. dakikada Jorge Molina'dan geldi.

LUIS SUAREZ İYİ BAŞLADI

Atletico Madrid'in iki gün önce Barcelona'dan transfer ettiği 33 yaşındaki Uruguaylı golcü Luis Suarez, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta göz doldurdu.

Karşılaşmanın 70. dakikasında Diego Costa'nın yerine oyuna giren Suarez, 72. dakikada Llorente'nin attığı golün pasını verip, rakip ağları da iki kez havalandırdı.

Suarez, karşılaşmanın ardından İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, "İlk maça böyle başlamaktan ve alınan 3 puandan çok memnunum. Bir futbolcu ilk maçında takıma gollerle yardım edebiliyorsa, bu her zaman bir mutluluktur. Ancak sezon daha çok uzun." ifadelerini kullandı.

"Değişim ve bunu kabul etmek önemli." diyen Uruguaylı futbolcu, "Benim mükemmel şekilde karşılayan bir kulübe geldim. Harika bir ortam var ve bu sahaya da yansıyor." şeklinde konuştu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Sessiz derbi, sessiz bitti
Sessiz derbi, sessiz bitti

Sessiz derbi, sessiz bitti

Gustavo: ‘İdeal 11'e geçince her şey kolay olacak‘
Gustavo: ‘İdeal 11'e geçince her şey kolay olacak‘

Gustavo: ‘İdeal 11'e geçince her şey kolay olacak‘

Belhanda: ‘Şimdilik Galatasaray'dayım‘
Belhanda: ‘Şimdilik Galatasaray'dayım‘

Belhanda: ‘Şimdilik Galatasaray'dayım‘

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Derbiden notlar: Galatasaray cephesi
Derbiden notlar: Galatasaray cephesi

Derbiden notlar: Galatasaray cephesi

Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre zorunlu tek değişiklik yaptı.

Derbiden notlar: Fenerbahçe cephesi
Derbiden notlar: Fenerbahçe cephesi

Derbiden notlar: Fenerbahçe cephesi

Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, geçen hafta oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Derbide sahaya dışarıdan işaret fişeği atıldı
Derbide sahaya dışarıdan işaret fişeği atıldı

Derbide sahaya dışarıdan işaret fişeği atıldı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 7. dakikasında dışarıdan sahaya işaret fişeği atıldı.

Suarez'li Atletico'dan farklı galibiyet
Suarez'li Atletico'dan farklı galibiyet

Suarez'li Atletico'dan farklı galibiyet

La Liga'nın 3. haftasında Atletico Madrid, sahasında Granada'yı 6-1 yendi.

Sergen Yalçın: ‘Özür diliyoruz‘
Sergen Yalçın: ‘Özür diliyoruz‘

Sergen Yalçın: ‘Özür diliyoruz‘

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyspor'a karşı deplasmanda aldıkları 4-1'lik yenilginin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Beşiktaş'a Konya'da büyük şok
Beşiktaş'a Konya'da büyük şok

Beşiktaş'a Konya'da büyük şok

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.