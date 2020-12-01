Anlamlı maç...

Boca Juniors - Newell’s maçına Bocalı oyuncular Maradona formalarıyla çıktı. Boca maçı 2-0 kazanırken, ilk golden sonra Maradona’nın kızı Dalma’nın bulunduğu tribünün önünde saygı gösterisinde bulunuldu. Dalma ise ağladı...
DOKTORA SORUŞTURMA
Arjantin'de savcılar, futbol efsanesi Diego Armando Maradona’nın ölümünün ardından, doktoru hakkında olası ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme iddiasıyla soruşturma başlattı. Efsane futbol adamının doktoru ise saklayacak bir şeyinin olmadığını söyledi. Soruşturma sürüyor.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi oynamalarına rağmen basit bir golle mağlup olduklarını belirterek, "Ancak yediğimiz gol ofsayt ve hakemler vermiyor. Biz artık bize karşı yapılan hataların bilerek yapıldığını düşünüyoruz." dedi. Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise "İlk deplasman galibiyetimizi aldık. Üst sıralara oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Samet Aybaba, hafta boyunca çalıştıkları hücum varyasyonlarını sahada uyguladıklarını ama sonuca ulaşamadıklarını söyledi.
Süper Lig'in 10. haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı.
Romanya ekibi CFR Cluj, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'yı hoca adayları arasında değerlendiriyor.
Beşiktaş derbisiyle sarsılan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, takımı teselli etti. Belözoğlu, "Dik duracağız, zorlukların altından beraber kalkacağız, geride bizi bekleyen 30 hafta ve onlarca puan var. Bu takım şampiyon olacak." dedi.
Fransız Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem olacak.