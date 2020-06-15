Ali Koç: 'Bir hocayla anlaşmak üzereydik'

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, FBTV'de yayınlanan 'Gündem Özel' programında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, üç kupanın ikisini alma ihtimallerinin bulunduğunu belirtti.
Önümüzdeki seneler için yeni planlamalar yaptıklarını dile getiren Koç, "Tüm taşları yerine oturtacağız. Enteresan transfer hamlelerimiz var. Direkt oynayacak 2-3 isme odaklanıyoruz. Taraftarlarımızdan içlerinin rahat olmasını istiyorum. Bu seneki planlamamız geçen 2 seneden farklı. Gençlere odaklanıyoruz. Hem altyapıya gelecek hem kadroda yer alacak. Tahir hocanın iyi işler yapacağını düşünüyoruz." diye konuştu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynayacakları Trabzonspor maçının kendileri açısından önemine de değinen Koç, şöyle devam etti:
"Çok zor bir kulüple maçımız var. Bu maçın bu tarihte olmasının nedenini anlamıyorum. Biz normalde Galatasaray-Trabzonspor derbisinden sonra bu maçı yapacaktık. Yarı finali değiştirdiler ama final tarihi belli değil. Kaptanın da oyuncuların da dediği gibi varımızı yoğumuzu sahada gösterip Türkiye Kupası'nda finale kalacağımıza inanıyorum. Hala üç kupanın ikisini alma ihtimalimiz var. Şimdiden yaptığımız planlama, el sıkıştığımız ve sıkışmak üzere olduğumuz oyuncular ve kafamızdaki hoca gelecek için çok daha hayırlı olacak. 2020-2021'in planlaması 3 aşağı 5 yukarı tamamlanmış olacak. Transfer eylül sonuna kadar devam edecek. Pandemiden dolayı ciddi fırsatlar da çıkacak. Yarın akşam tur atlayacağımıza inanıyorum."
Ali Koç, ekonomik anlamda futbol takımı oyuncularına 2 opsiyon sunduklarını ve henüz oyunculardan geri dönüş almadıklarını da aktardı.
ALİ KOÇ: OBRADOVIC BURADA KALMAK İSTEDİĞİ SÜRECE KALABİLİR
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic'in geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Obradovic bugün İstanbul'a geldi. Önümüzdeki sezon ne olacağını yarın oturup konuşacağız. Obradovic burada kalmak istediği sürece kalabilir. Fenerbahçe ve basketbolun efsanesidir. Fenerbahçe'deki yeri bambaşkadır" dedi.
ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKAN DETAYLAR
Başkan Koç'un yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:
"Euroleague şampiyonluğuna 1 milyon Euro veriyorlar. Seyahat masraflarını bile karşılamıyor. Ama bu şampiyonluğun Fenerbahçe'ye katkısı parayla ölçülemez."
KRUSE AMELİYAT OLDU
"Bugün Max Kruse hiç beklenmedik şekilde saat 7'de ameliyata alındı. Apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Acil şifalar diliyorum."
"MUSLERA, ALEX GİBİ..."
"Muslera bizim Alex gibi her camia tarafından sevilen, saygı duyulan bir isim. Aile hayatı, sahadaki duruşu, centilmenliğiyle tüm camialar tarafından sevilen, örnek bir oyuncu. Muslera ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun diliyorum."
'BİR HOCAYLA ANLAŞMAK ÜZEREYDİK'
"Hoca konusu çok gündeme geldi, çok tenkit edenler oldu. Görüşmeler yaptık, 1 hocayı çok arzuladık, kimyamız uydu, iyi inceledi takımı ama EURO 2020'nin ertelenmesi sebebiyle görüşmeleri sonlandırdık. Neredeyse anlaşmak üzereydik."
"Geldiğimiz noktada aklımıza yatan hoca profili, ne yazık ki sezon sonunda gelebiliyor. Fenerbahçelilerin içi rahat olsun. Gerek Marco'nun dönmesi, Emre'nin yeni pozisyonu, Tahir hoca... Yeni bir planlamamız var. Bunları açıklayacağız. Enteresan transfer hamlelerimiz var onu söyleyeyim."
TÜRKİYE KUPASI'NDA HEDEF FİNAL
"Türkiye Kupası'nda finali hedefliyoruz. 3 kupanın 2'sini alma ihtimalimiz var. İnanın, inanmaya devam edin. Er ya da geç taşlar yerine oturacaktır."
BEŞİKTAŞ'A BAŞARILAR
"Beşiktaş'a 'Bırakmam Seni' kampanyasında muvaffakiyetler diliyorum. Bu gece 'Fener Ol' mesajlarınızı da bekliyoruz. Tatlı bir rekabet yaratalım."
CENGİZ'E GEÇMİŞ OLSUN
"Sayın Mustafa Cengiz'e acil şifalar diliyorum. Kavga ediyoruz, sürtüşüyoruz ama sağlık her şeyden önemli. Mustafa Cengiz'de o azmi, dirayeti gördüm. En kısa zamanda aramızda olmasını diliyorum ki biraz daha sürtüşelim. Tabii işin şakası bir yana. Önce sağlık. Zor bir mücadele veriyor ama herkesten daha kolay atlatacağını düşünüyorum. Göreceksiniz ki, Mustafa Başkan herkesin beklediğinden daha kısa sürede aramızda olacak."
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