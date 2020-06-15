Edwin Gyasi, Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a geliyor!

Süper Lig'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcunun İstanbul'a geleceği ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı iddia edildi.

CSKA Sofya'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edwin Gyasi, Beşiktaş ile transfer görüşmesi yapmak için perşembe günü İstanbul'a gelecek.

GHANAsoccernet'in haberine göre; CSKA Sofya'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Edwin Gyasi, Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'a gelecek.

Perşembe günü şehre gelecek olan Gyasi'nin Beşiktaş yönetimi ile transferin detaylarını konuşacağı, anlaşma sağlanması halinde ise 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Siyah beyazlıların, sezon sona ermeden transferi bitirmek istediği kaydedildi.

'BEŞİKTAŞ'IN BÜYÜK BİR TARİHİ VAR'

Daha önce yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta forma giymek istediğini söyleyen Gyasi, "Beşiktaş, büyük tarihi ve çok büyük taraftar kitlesi ile iyi bir kulüp. Her futbolcunun onlar için oynamak isteyeceğini düşünüyorum. Türk Ligi; rekabet etmemi sağlayacak iyi takımlar ve iyi oyuncuların olduğu güçlü bir lig" ifadesini kullanmıştı.

EDWİN GYASİ KİMDİR?



Yaş: 28

Boy: 1.85

Uyruk: Gana / Hollanda

Mevki: Sağ kanat

Ayak: Sağ - sol

Güncel piyasa değeri: 650 bin Euro

CSKA SOFYA PERFORMANSI

Bu yılın başında kiralık olarak gittiği MLS ekibi FC Dallas'tan geri dönen Gyasi, CSKA ile 2 maça çıktı.

28 yaşında ve 1,85 boyundaki futbolcu, 5 kez Gana Milli Takımı'nın formasını terletti

Edwin Gyasi, sağ kanat dışında forvette ve sol kanatta da oynayabiliyor. (Ajansspor)