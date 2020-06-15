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aksam.com.tr
  • 15 Haziran 2020 Pazartesi 22:13
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İşte Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyonun detayları

İşte Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyonun detayları

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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardığı belirtilen Oğulcan Çağlayan hakkında, "Oğulcan'ın sözleşmesinde opsiyonumuz var" açıklaması gelmişti. O opsiyonun detayları ortaya çıktı.

Başkan Kartal, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray maçına yedek başlamasının nedeni Ünal Hocamızın takdiri, Galatasaray iddialarıyla bir ilgisi yok. Zaten Oğulcan'ın sözleşmesinde opsiyonumuz var. Oğulcan'ın opsiyonunu kullanabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE O OPSİYON

Oğulcan Çağlayan ile 2016-2017 sezonu yaz transfer döneminde 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Rizespor, 4. yılın sonunda 1 milyon 464 bin TL'ye oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonu devreye sokabilecek. (Ajansspor)

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