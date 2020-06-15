İşte Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyonun detayları

Başkan Kartal, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray maçına yedek başlamasının nedeni Ünal Hocamızın takdiri, Galatasaray iddialarıyla bir ilgisi yok. Zaten Oğulcan'ın sözleşmesinde opsiyonumuz var. Oğulcan'ın opsiyonunu kullanabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.
İŞTE O OPSİYON
Oğulcan Çağlayan ile 2016-2017 sezonu yaz transfer döneminde 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Rizespor, 4. yılın sonunda 1 milyon 464 bin TL'ye oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonu devreye sokabilecek. (Ajansspor)
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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