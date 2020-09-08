Alexander Sörloth gollerine Norveç Milli Takımı'nda da devam ediyor

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında bugün A, B ve C liglerinde 8 karşılaşma oynandı.
Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup maçında İtalya, 45. dakikada Nicolo Barella'nın attığı golle deplasmanda Hollanda'yı 1-0 mağlup etti.
Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Kasımpaşa forması giyen Bosna Hersekli Haris Hajradinovic, takımının Polonya'ya evinde 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada gol attı.
Trabzonsporlu Alexander Sörloth ise ülkesi Norveç'in, Kuzey İrlanda deplasmanında 5-1 galip geldiği karşılaşmada 2 kez ağları sarstı.
Gaziantep FK forması giyen Rumen oyuncu Alexandru Maxim de takımının Avusturya'yı 3-2 yendiği maçta Süper Lig'de forma giyip Uluslar Ligi'nde ağları sarsan bir diğer isim oldu.
UEFA ULUSLAR LİGİ'NDEKİ MÜSABAKALARDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:
A LİGİ
1. Grup: Hollanda-İtalya: 0-1
Bosna Hersek-Polonya: 1-2
B LİGİ
1. Grup: Avusturya-Romanya: 2-3
Kuzey İrlanda-Norveç: 1-5
2. Grup: İsrail-Slovakya: 1-1
Çekya-İskoçya: 1-2
C LİGİ
4. Grup: Kazakistan-Belarus: 1-2
Arnavutluk-Litvanya: 0-1
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