Ve Messi göründü... Yıldız futbolcu Barça antrenmanında

Dünyaca ünlü futbol kulübü Barcelona'dan ayrılmaya çalışan ancak 700 milyon euroluk serbest kalma maddesini kaldırmayı başaramayınca bir sezon daha takımda olma kararını açıklayan Lionel Messi, takımın antrenmanına katılmak için tesislere geldi.
Messi, TSİ 17.00 sularında antrenman için Barcelona'nın Joan Gamper tesislerine arabasıyla giriş yaptı.
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların anlaşmaya vardığı Stoke City'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo, İstanbul'a geliyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenledi. Transfere de değinen Yalçın, “Onay vermediğim tek transfer Mario Balotelli'ydi” dedi.
Yeni transferler sonrası Fenerbahçe'nin kadrosu iyice şişti. TFF'ye 28 futbolcu bildirecek olan Sarı-Lacivertliler, 4 takviye daha yapmayı planlıyor. Zanka, Nabil Dirar, Miha Zajc, Garry Rodrigues, Michael Frey ve Allahyar'ı kadro dışı bırakmayı planlayan Fenerbahçe, belirlediği 4 transferi de yapması durumunda Murat Sağlam'ı da kadro dışı bırakacak.
Barcelona'dan ayrılamayan Arjantinli dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, kulüpte "zoraki" kalma kararını açıklamasının ardından ilk kez İspanyol ekibin antrenmanına çıktı.
İsviçre'nin FC Wil takımında forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Argtim Ismaili, Süper Lig yolunda. Genç futbolcu Gaziantep FK ve Rizespor'un gündeminde.
Ünlü Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin Marcel Tisserand ile 4 yıllık anlaşma sağladığını yazdı. Habere göre Sarı-Lacivertliler, Wolfsburg ile de kısa süre içinde anlaşıp transferi resmen açıklayacak.