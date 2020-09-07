Ve Messi göründü... Yıldız futbolcu Barça antrenmanında

Barcelona'dan ayrılamayan Arjantinli dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, kulüpte "zoraki" kalma kararını açıklamasının ardından ilk kez İspanyol ekibin antrenmanına çıktı.

Dünyaca ünlü futbol kulübü Barcelona'dan ayrılmaya çalışan ancak 700 milyon euroluk serbest kalma maddesini kaldırmayı başaramayınca bir sezon daha takımda olma kararını açıklayan Lionel Messi, takımın antrenmanına katılmak için tesislere geldi.

Messi, TSİ 17.00 sularında antrenman için Barcelona'nın Joan Gamper tesislerine arabasıyla giriş yaptı.