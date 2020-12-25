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  • 25 Aralık 2020 Cuma 11:58
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Abdullah Avcı ve Fatih Terim'in 7. karşılaşması

Abdullah Avcı ve Fatih Terim'in 7. karşılaşması

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AA

Süper Lig'in 15. haftasında yarın Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma ile teknik direktörler Abdullah Avcı ile Fatih Terim'in takımları, 7. kez karşı karşıya gelecek.

Tecrübeli teknik adamlar, daha önce tamamı ligde olmak üzere 6 kez birbirlerine rakip oldu.

Abdullah Avcı, bu müsabakalara Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Beşiktaş ile çıktı. Fatih Terim ise söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray'da görev yaptı.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi 4 eksik

TERİM İLE AVCI'NIN 2-2 EŞİTLİĞİ VAR

İki teknik adamın rekabetinde Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın galibiyetlerde 2-2 eşitliği bulunuyor.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray bu maçlarda 6 gol atarken, Avcı'nın takımları da 6 golle karşılık verdi.

Terim ve Avcı'yı karşı karşıya getiren ilk mücadele 19 yıl önce Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynandı. Ali Sami Yen Stadı'ndaki karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Tecrübeli teknik adamlar arasındaki rekabetin ikinci maçı 2011'de, o günkü adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. Avcı'nın takımı müsabakayı 2-0 kazandı.

Terim ve Avcı rekabetindeki üçüncü karşılaşma 2017-2018 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda yapıldı. Terim yönetimindeki Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Fatih Terim ve Abdullah Avcı 2018-2019 sezon ise iki kez rakip olarak saha kenarında yer alırken, Medipol Başakşehir'in sahasında oynanan ilk maç 1-1 berabere bitti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve kazananın şampiyon olacağı ikinci müsabakadan Galatasaray 2-1 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

Geçen sezon da Avcı yönetiminde Beşiktaş, Galatasaray'ı sahasında 1-0 mağlup etti.

Trabzonspor-Galatasaray rekabeti 130. maçında

TERİM-AVCI REKABETİ

Fatih Terim ile Abdullah Avcı rekabetindeki maçlar şöyle:

Galatasaray-Beşiktaş: 0-1

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-1

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-1

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-0

Galatasaray-İstanbul B. Bld: 0-2

Galatasaray-İstanbulspor: 1-1

Trabzonspor'da Galatasaray maçının ilk 11'i şekillendi

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