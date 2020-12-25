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aksam.com.tr
  • 25 Aralık 2020 Cuma 12:38
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Trabzonspor'da Galatasaray maçının ilk 11'i şekillendi

Trabzonspor'da Galatasaray maçının ilk 11'i şekillendi

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AA

Süper Lig'de çıktığı son iki maçı da kazanıp yükselişe geçen Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Galatasaray'ı da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Medical Park'ta oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler, görev yapacak.

Ligde son 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor-Galatasaray rekabeti 130. maçında

İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI İLK GALİBİYET

Trabzonspor, Galatasaray'ı mağlup ederek bu sezon İstanbul takımları karşısındaki ilk galibiyetini de almanın mücadelesini verecek.

Ligde 14 hafta sonunda 4 mağlubiyetini de İstanbul takımları karşısında yaşayan Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-1, ligin 5. haftasında evinde Medipol Başakşehir'e 2-0, ligin 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1, ligin 7. haftasında Trabzon'da Kasımpaşa'ya 4-3 yenilmişti.

Abdullah Avcı ve Fatih Terim'in 7. karşılaşması

İLK KEZ 3 MAÇ

Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç art arda kazanmış olacak.

Ligde son oynadığı 2 karşılaşmada Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u da 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Galatasaray'ı yenmesi halinde bu sezon en iyisi serisini yakalamış olacak.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi 4 eksik

KAZANAN KADRO BEKLENİYOR

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Fousseni Diabate, Bilal Başacıkoğlu ve Stiven Plaza dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Süper Lig'de son iki maçını kazanan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Galatasaray karşısında da Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor müsabakalarında sahaya çıkan 11'e görev vermesi bekleniyor.

Karadeniz ekibinin yine Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Ekuban, Nwakaeme ve Djaniny 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

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