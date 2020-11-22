Abdullah Avcı: 'Öz güven gelince gerisi gelecek'

AA

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "5 haftadır kazanamayan, her maç gol yiyen takım, bugün itibarıyla gol yemeden buna direnç gösterdi, maçı kazandı. Geçiş dönemi için iyi bir galibiyet oldu." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı ve ikinci yarı farklı oyun formasyonlarında oynadıklarını belirterek, "İlk yarıda oyun aslında istediğimiz gibi başladı. Diğer sahada hem oyuna hem topa hakimdik. Sonrasında bulduğumuz gol ve Afobe, Tony ve Ekuban ile kaçırdığımız pozisyonlar var. Oyunu ilk yarı koparabilirdik." diye konuştu.

Rakibin ise duran toptan ilk yarı etkili olduğunu ifade eden Avcı, "Sayılmayan bir golleri var. Hugo'nun çıkardığı bir pozisyon var. Onun haricinde oyun akışında pozisyon vermedik." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, ikinci yarı hava şartları, pas ve savunmaya çıkarken kaybettiği topların olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

Savunmayı yaparken çıkarken kaybettiğimiz toplarda sayısal olarak üstümüze geldiler. Maçın olumlu, olumsuz tarafı var. Olumlu tarafı takım savunmasını daha doğru yaptık, beraber hareket ettik, merkezi kapadık ama bireysel olarak da bazen yumrukla, kafayla sektirmek rakibe pozisyon vermeyi sağladı. 5 haftadır kazanamayan, her maç gol yiyen takım, bugün itibarıyla gol yemeden buna direnç gösterdi, maçı kazandı. Geçiş dönemi için iyi bir galibiyet oldu.

Çok eksiklerinin bulunduğunu vurgulayan Avcı, "Bununla ilgili adım adım çalışacağız. Maç kazanmak biraz da bize öz güven getirecek. Öz güven getirince çalışmanın karşılığını daha net alacağız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

MEHMET ÖZDİLEK: 'KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ AMA OYUN GELECEK ADINA UMUT VERİCİ'



Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise böyle oynayarak kaybetmenin üzüntü verici olduğunu belirterek, "Buraya gelirken amacımız kazanmak, kazanamıyorsak kaybetmemekti. Maça da çok ofansif kadro ile çıktık. Milli maç arasını fiziksel ve taktiksel olarak iyi geçirdiğimizi düşünüyorduk. Taktiksel anlayışta da bu maç öncesi değişime gitmiş, bunun çalışmasını yapmıştık." dedi.

Her iki takımın da kazanma odaklı karşılaşmaya çıktığını dile getiren Özdilek, şöyle devam etti:

İlk 15-20 dakika dengeli giden bir oyun vardı. Hiç beklemediğimiz anda bir gol yedik. Çok da kötü bir gol yedik. Ondan sonra 70-75 dakika topa hakim olan, sahada ne yaptığını bilen, yan orta, şutu deneyen, pozisyon üreten bir Erzurumspor vardı. Oyun anlamında her şeyi yaptık, yapmadığımız topu içeri atmaktı. Bunu yapamadık. Oyuncuları tebrik ediyorum. Camiaya, kendilerine yakışan oyun anlayışı ortaya koydular. Karşılığı puan veya galibiyet olmalıydı. Bunu hak ettiklerini düşünüyorum. Futbol ne kadar iyi oynarsanız sonuca yansıtmanız gereken bir oyun. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama oyun gelecek adına umut verici.

Avcı'lı Trabzonspor ilk maçında hata yapmadı: 1-0

"BU SENE VAR'DAN DÖNEN 4 VEYA 5. GOLÜMÜZ"



Özdilek, Video Yardımcı Hakem Uygulamasıyla iptal edilen gollerine ilişkin olarak, şunları söyledi:

Hakemlerle ilgili gel gitlerimiz oluyor. Hepsi de genç. Erkan hoca da genç hakem. Oyun içerisinde büyük takıma karşı oynuyoruz. Kazanma odaklı takımlara karşı oynuyoruz. Bu sene VAR'dan dönen 4 veya 5. golümüz. Bugünkü gol verilir mi verilmez mi kararını ben veremem. Oyuncum gol atma adına ayağını uzatıyor. Birbirine teması var. Topa rakip dokunduktan sonra hamlesi var. Saygı duyuyorum. Yapacak bir şey yok ama bunlar hep bize karşı yapılıyor. Bu bizi üzüyor. Hep bunlarla karşılaştığımız için zaman zaman canımız yanıyor. Kazansak da kaybetsek de savaşarak yapmaya çalışıyoruz. Bugün zaman zaman hızımızı hem Trabzonsporlu oyuncular hem de hakem kesti.

Avcı, Trabzonspor'la ilk galibiyetini aldı