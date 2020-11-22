Avcı, Trabzonspor'la ilk galibiyetini aldı

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan bordo-mavililer, milli arada takımın başına getirilen Avcı ile 57 günlük kazanamama hasretine son verdi.
Ligdeki tek galibiyetini sahasında 26 Eylül'de Yeni Malatyaspor ile oynanılan 3. hafta müsabakasında 3-1'lik sonuçla elde eden Karadeniz ekibi, 5 hafta aradan sonra galip geldi.
PUANINI 9'A ÇIKARDI
Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle puanını 9'a çıkardı ve 15. sıraya yükseldi.
EKUBAN'DAN İLK GOL
Trabzonspor'un galibiyet golünü atan Caleb Ekuban, bu sezon ilk golünü kaydetti.
Ligde sakatlığı ve Kovid-19 testi pozitif çıkması nedeniyle 4 maçta görev alabilen Ganalı oyuncu, sezonun ilk golünü kaydederek takımına 3 puanı kazandırdı.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan "Antalya Derbisi"nde Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenildi. Konuk takım bu skorla tarihinde ilk kez deplasmanda Antalyaspor'u yenme başarısı gösterdi ve liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Koronavirüs nedeniyle ev sahibinde 2, konuk ekipte de 7 futbolcu karşılaşmada forma giyemedi.
Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Çoğu haftalarda şans bizim yanımızda değildi, bugün şans yanımızdaydı." dedi.
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 9. haftasında 2-1 mağlup ettikleri Kasımpaşa karşılaşmasına ilişkin, "İkinci yarıda ortaya koyduğumuz kazanma iradesi ve karakterle maçı kazanmasını bildik." dedi.
Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Göztepe, ligde 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı