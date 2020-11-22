Avcı, Trabzonspor'la ilk galibiyetini aldı

Alanyaspor'a yan bakılmıyor: 0-2

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan "Antalya Derbisi"nde Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenildi. Konuk takım bu skorla tarihinde ilk kez deplasmanda Antalyaspor'u yenme başarısı gösterdi ve liderliğini sürdürdü.