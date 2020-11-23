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aksam.com.tr
  • 23 Kasım 2020 Pazartesi 00:26
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Joao Pereira: Hocamızın yeni fikirleri var

Joao Pereira: Hocamızın yeni fikirleri var

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Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Joao Pereira, 1-0 kazandıkları B.B. Erzurumspor maçını değerlendirdi.

Trabzonsporlu futbolcu Pereira, Erzurumspor'u 1-0 yendikleri maçı değerlendirdi.

Erzurumspor karşısında takım olarak iyi savunma yaptıklarının altını çizen Pereira, "Erzurumspor karşısında takım halinde oynamayı başardık, herkes birbirine yardımcı oldu, takım savunmasını da iyi yaptık ve kazandık. Erzurumspor karşısında başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bundan sonra da takım halinde iyi savunmaya ve herkes birbiri için oynamaya devam etmeli." dedi.

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"HOCAMIZIN YENİ FİKİRLERİ VAR"

Abdullah Avcı dönemi hakkında da konuşan Joao Pereira, "Yeni bir hocamız var. Hocamızın yeni fikirleri var. Onlara adapte olmaya çalışıyoruz. Ancak milli aradan dolayı çok fazla birlikte çalışmaya fırsat bulamadık. Zaman geçtikçe çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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'Hocamızın yeni fikirleri var'
'Hocamızın yeni fikirleri var'

'Hocamızın yeni fikirleri var'

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Joao Pereira, 1-0 kazandıkları B.B. Erzurumspor maçını değerlendirdi.
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