10 numara hatıra

AKŞAM
Sosyal medyada Brezilyalı yıldızı etiketleyen taraftarlar, onu çok özlediklerini ve bir daha onun gibisinin gelmediğini vurguladı. Fenerbahçe formasıyla toplamda 344 maça çıkan Alex, 172 gol ve 139 gollük muhteşem bir performans göstermişti.
Yerli oyunculara ‘bonservis ödememe' kararı alan Fenerbahçe, bu prensibini milli yıldız için bozacak. Emre Belözoğlu'nun çok istediği İrfan Can Kahveci için Kanarya, tüm imkanlarını seferber edecek. Satışı düşünülen bazı oyunculardan gelecek para genç yıldız için kaynak olarak kullanılacak. Kahveci'nin kararı “ya Fenerbahçe ya Avrupa” şeklinde.
Galatasaray, Belhanda ve Feghouli'den 30 milyon euro kazanacak! Arap basını, Sarı-Kırmızılı takımın Younes Belhanda ve Feghouli için toplamda 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediğini yazdı. Maaşlarıyla birlikte toplam 30 milyonluk bir rakam ortaya çıkacak.
Ljajic, kalan haftalarda sahadan zaferle ayrılmak istediklerini söyledi: “Kalan 8 haftada matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Denemek istiyoruz. Maç maç bakmak lazım ama 8'ini de kazanmaya çalışacağız.”
İngiliz basını Galatasaray'ın kiralık yıldızı Mario Lemina'nın Türkiye'de kalabileceğini yazdı.
Yeni sezonda tecrübeli ve genç oyuncuların buluştuğu, yerli ağırlıklı bir kadro hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe'nin, en önemli gayelerinden biri de Nuri Şahin. Alman basını sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan tecrübeli oyuncunun Werder Bremen'e sessiz sedasız veda ettiğini ve Fener'le görüştüğünü duyurdu.
Fransız basını, Henry Onyekuru için ilginç bir iddia ortaya attı. Habere göre Onyekuru için iki seçenek masada.
TFF Sağlık Kurulu, Fenerbahçe'nin hazırlık maçı yapmasına izin vermeyince sarı-lacivertliler çözümü kendi içinde buldu.