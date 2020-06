Tek istisna İrfan Can Kahveci

Yerli oyunculara ‘bonservis ödememe' kararı alan Fenerbahçe, bu prensibini milli yıldız için bozacak. Emre Belözoğlu'nun çok istediği İrfan Can Kahveci için Kanarya, tüm imkanlarını seferber edecek. Satışı düşünülen bazı oyunculardan gelecek para genç yıldız için kaynak olarak kullanılacak. Kahveci'nin kararı “ya Fenerbahçe ya Avrupa” şeklinde.

AKŞAM Özel Haber | Orçun ÖZATEŞ

Fenerbahçe’nin yeni sezonda kadrosunda görmek istediği oyuncuların başında gelen İrfan Can Kahveci için temaslar devam ediyor. Şampiyonluk yarışına devam eden Başakşehir’in konsantrasyonunu bozmamak için bu konuda hassasiyet gösteren Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, görüşmeleri gayri resmi bir şekilde devam ettiriyor. İrfan Can Kahveci ile yapılan görüşmelerde, oyuncunun da tercihini Fenerbahçe’den yana kullanmaya istekli olduğu bildiriliyor. Resmen göreve atanmasa da Emre Belözoğlu’nun yardımcısı olarak görev yapan Orhan Ak’ın da bu görüşmelerde aracılık ettiği belirtiliyor.

ELDEKİ YEDEKLER SATILACAK

İrfan Can Kahveci’nin önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giymesinin önündeki en büyük engel ise bonservis bedeli. Bu sezon Türkiye’deki 25 yaş altındaki bonservis problemi olmayan oyuncuları tarayan ve onlarla görüşen Fenerbahçe, ekstra para ödemek niyetinde değildi. Ancak Sarı-Lacivertliler bu kuralı İrfan Can için bozmaya hazırlanıyor. Transferde sattığı oyuncu kadar alım yapabilme kuralını ihlal etmek istemeyen Sarı-Lacivertliler, elindeki bazı isimleri göndermek ve kaynak sağlamak için çalışıyor. Bu oyuncular arasında Zajc, Jailson, Zanka, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Alper Potuk gibi isimler var.

SON ANA KADAR BEKLEYECEK

Fenerbahçe ile yaptığı temaslarda, bu kulüpte oynamaya sıcak bakan İrfan Can Kahveci’ye yurt dışından ve yurt içinden daha bir çok transfer teklifi olduğu da öğrenildi. Ancak İrfan Can Kahveci, yurt içinde Fenerbahçe dışında bir takıma gitmek niyetinde değil. Milli oyuncu bu ihtimalin olmaması dışında, yurt dışı teklifleri değerlendirmek istiyor. Son ana kadar Fenerbahçe’nin bonservis sorununu çözmesini bekleme kararı alan İrfan Can, bu gerçekleşmezse Avrupa’dan gelen teklifleri değerlendirecek.