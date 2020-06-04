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aksam.com.tr
  • 04 Haziran 2020 Perşembe 08:00
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Fenerbahçe'den hazırlık maçı formülü

Fenerbahçe'den hazırlık maçı formülü

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TFF Sağlık Kurulu, Fenerbahçe'nin hazırlık maçı yapmasına izin vermeyince sarı-lacivertliler çözümü kendi içinde buldu.

AKŞAM

TFF Hasan Doğan Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, başka takımlarla hazırlık maçı yapmak için talepte bulundu. Ancak TFF Sağlık Kurulu tarafından bu isteği geri çevrilen Sarı-Lacivertliler’den şu açıklama geldi: “A Takımımız, kendi kadrosundan oluşturacağı iki takım arasında hazırlık maçları yapacaktır.”

KİRALIK PAQUETA

Öte yandan Fenerbahçe’nin, Milan’ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Paqueta’yı kiralamak için teklif yaptığı bildirildi. Haberleri doğrulayan genç oyuncu, “Teklifler var ama kalmak istiyorum” dedi.

JORGE JESUS UZATTI

Bir dönem Fenerbahçe’de hoca adayları arasında adı geçen Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 sezon daha uzattı. 65 yaşındaki Portekizli, Flamengo ile 1 sezonda 4 kupa kazandı.

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Tek istisna İrfan Can Kahveci
Tek istisna İrfan Can Kahveci

Tek istisna İrfan Can Kahveci

Yerli oyunculara ‘bonservis ödememe' kararı alan Fenerbahçe, bu prensibini milli yıldız için bozacak. Emre Belözoğlu'nun çok istediği İrfan Can Kahveci için Kanarya, tüm imkanlarını seferber edecek. Satışı düşünülen bazı oyunculardan gelecek para genç yıldız için kaynak olarak kullanılacak. Kahveci'nin kararı “ya Fenerbahçe ya Avrupa” şeklinde.

Bir taşla iki kuş
Bir taşla iki kuş

Bir taşla iki kuş

Galatasaray, Belhanda ve Feghouli'den 30 milyon euro kazanacak! Arap basını, Sarı-Kırmızılı takımın Younes Belhanda ve Feghouli için toplamda 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediğini yazdı. Maaşlarıyla birlikte toplam 30 milyonluk bir rakam ortaya çıkacak.

8'de 8 yapacağız
8'de 8 yapacağız

8'de 8 yapacağız

Ljajic, kalan haftalarda sahadan zaferle ayrılmak istediklerini söyledi: “Kalan 8 haftada matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Denemek istiyoruz. Maç maç bakmak lazım ama 8'ini de kazanmaya çalışacağız.”

Lemina kalabilir!
Lemina kalabilir!

Lemina kalabilir!

İngiliz basını Galatasaray'ın kiralık yıldızı Mario Lemina'nın Türkiye'de kalabileceğini yazdı.

Gurbete veda Fener'e merhaba
Gurbete veda Fener'e merhaba

Gurbete veda Fener'e merhaba

Yeni sezonda tecrübeli ve genç oyuncuların buluştuğu, yerli ağırlıklı bir kadro hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe'nin, en önemli gayelerinden biri de Nuri Şahin. Alman basını sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan tecrübeli oyuncunun Werder Bremen'e sessiz sedasız veda ettiğini ve Fener'le görüştüğünü duyurdu.

Onyekuru istenmiyor
Onyekuru istenmiyor

Onyekuru istenmiyor

Fransız basını, Henry Onyekuru için ilginç bir iddia ortaya attı. Habere göre Onyekuru için iki seçenek masada.

Fenerbahçe'den hazırlık maçı formülü
Fenerbahçe'den hazırlık maçı formülü

Fenerbahçe'den hazırlık maçı formülü

TFF Sağlık Kurulu, Fenerbahçe'nin hazırlık maçı yapmasına izin vermeyince sarı-lacivertliler çözümü kendi içinde buldu.
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