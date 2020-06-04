Fenerbahçe'den hazırlık maçı formülü

TFF Sağlık Kurulu, Fenerbahçe'nin hazırlık maçı yapmasına izin vermeyince sarı-lacivertliler çözümü kendi içinde buldu.

AKŞAM

TFF Hasan Doğan Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, başka takımlarla hazırlık maçı yapmak için talepte bulundu. Ancak TFF Sağlık Kurulu tarafından bu isteği geri çevrilen Sarı-Lacivertliler’den şu açıklama geldi: “A Takımımız, kendi kadrosundan oluşturacağı iki takım arasında hazırlık maçları yapacaktır.”

KİRALIK PAQUETA

Öte yandan Fenerbahçe’nin, Milan’ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Paqueta’yı kiralamak için teklif yaptığı bildirildi. Haberleri doğrulayan genç oyuncu, “Teklifler var ama kalmak istiyorum” dedi.

JORGE JESUS UZATTI

Bir dönem Fenerbahçe’de hoca adayları arasında adı geçen Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 sezon daha uzattı. 65 yaşındaki Portekizli, Flamengo ile 1 sezonda 4 kupa kazandı.