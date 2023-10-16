Vincenzo Montella Letonya galibiyetinin ardından konuştu: ''Birincilik için de oynayabiliriz''

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Fenerbahçe'den 49 milyon euroluk bomba! Ve transfere onay çıktı Fenerbahçe, ara transfer döneminde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Aradığı 6 numarayı Manchester City'de bulan sarı-lacivertlilerin istediği yıldız isim için Pep Guardiola'dan onay çıktı. İşte İngiliz ekibinin transferine 49 milyon euro harcadığı o isim...

Beşiktaş'ın derbi planı belli oldu! Burak Yılmaz'ın Galatasaray'a karşı en büyük kozu... Milli aranın ardından Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın tüm planları zafer üzerine. Siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz'ın derbideki en büyük kozu da belli oldu. İşte detaylar...