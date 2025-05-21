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Haberler
  • 21 Mayıs 2025 Çarşamba 13:09

Victor Osimhen'den Galatasaray'a müjde! Juventus'u direkt reddetti

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı kırmızılılar, Nijeryalı golcünün takımda kalması için çalışmalarını sürdürürken, Cimbom'a müjde niteliğinde bir haber de ortaya çıktı. Buna göre Osimhen'in, İtalya Serie A devi Juventus'u reddettiği belirtildi. İşte detaylar...

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