Victor Osimhen'den Galatasaray'a müjde! Juventus'u direkt reddetti

Fenerbahçe'nin yolu zorlu! İşte Şampiyonlar Ligi rotası...

Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki yolu zorlu. Sarı-lacivertlilerin ön elemelerindeki rotası ve muhtemel rakiplerinin bir kısmı belli oldu. İşte detaylar...