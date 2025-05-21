Victor Osimhen'den Galatasaray'a müjde! Juventus'u direkt reddetti

Fenerbahçe'nin yolu zorlu! İşte Şampiyonlar Ligi rotası...
Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki yolu zorlu. Sarı-lacivertlilerin ön elemelerindeki rotası ve muhtemel rakiplerinin bir kısmı belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor! İşte muhtemel rakipler...
Üst üste 3. kez Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Sarı-kırmızılıların Avrupa'daki muhtemel rakipleri şimdiden belli oldu. İşte detaylar...