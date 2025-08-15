UEFA ülke puanları güncellendi! İşte sıralamadaki son durum...

Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 yendiği maçtaki hakem kararları gündem oldu. Yayıncı kuruluşun Trio ekibi, tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte o pozisyonlar...

Uğurcan Çakır için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanan milli file bekçisi Uğurcan Çakır için Fenerbahçe devrede. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Orkun Kökçü sürprizi! Bonservisini bile duyurdular

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir orta saha geldi. Sarı-lacivertlilerin Orkun Kökçü ile ilgilendiği iddia edilirken milli oyuncunun bonservisi de belli oldu. İşte detaylar...