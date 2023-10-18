Spor camiası ayaklandı! İsrail'in hastane saldırısına büyük tepki

3 yılda çağ atladı! Kerem Aktürkoğlu'nun inanılmaz yükselişi

Kerem Aktürkoğlu, fırtınalar estirmeye devam ediyor. Hem Galatasaray, hem de A Milli Takım'ın vazgeçilmezi olan Kerem Aktürkoğlu, istikrarlı performansı ve skor etkisiyle Avrupa devlerinin yakın takibinde. İşte detaylar...