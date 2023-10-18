Spor camiası ayaklandı! İsrail'in hastane saldırısına büyük tepki

3 yılda çağ atladı! Kerem Aktürkoğlu'nun inanılmaz yükselişi
Kerem Aktürkoğlu, fırtınalar estirmeye devam ediyor. Hem Galatasaray, hem de A Milli Takım'ın vazgeçilmezi olan Kerem Aktürkoğlu, istikrarlı performansı ve skor etkisiyle Avrupa devlerinin yakın takibinde. İşte detaylar...
Victor Nelsson'a bir teklif daha! Dudak uçuklatan bonservis bedeli
Galatasaray'da Victor Nelsson için yolun sonu gözüktü. İngiltere Premier Lig'den bir talibi daha çıkan Danimarkalı stoper Victor Nelsson için Galatasaray'ın beklediği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar...