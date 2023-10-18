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Haberler
  • 18 Ekim 2023 Çarşamba 12:45

Spor camiası ayaklandı! İsrail'in hastane saldırısına büyük tepki

İsrail'in Gazze'de yaptığı hastane saldırısına spor dünyası kayıtsız kalmadı. Futbolun önemli isimlerinin yanı sıra birçok kulüpten de kınama mesajları geldi. İşte detaylar...

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