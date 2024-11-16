Jake Paul ve Mike Tyson karşı karşıya geldi! 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu

Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayıma başladı. Tyson ve Paul, 15 Kasım'da yapılacak karşılaşma öncesinde Teksas'taki Toyota Music Factory'de tartıya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Galatasaray haftayı galibiyetle kapatırken, Fenerbahçe ise Manchester United karşısında 1 puan aldı. Haftanın tek mağlubiyeti Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'den geldi. İşte detaylar...

Temsilcilerimiz 3'de 2 yaptı! İşte ülke puanında oluşan son durum

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı geride kalırken turnuvada mücadele eden üç temsilcimizden Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını kazanmayı başardı. Beşiktaş ise Ajax deplasmanından eli boş döndü. İşte alınan sonuçların ardından ülke puanındaki son durum...