Jake Paul ve Mike Tyson karşı karşıya geldi! 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu

Dünyanın gözü bu boks maçında! Jake Paul, Mike Tyson ile karşı karşıya geliyor
Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayıma başladı. Tyson ve Paul, 15 Kasım'da yapılacak karşılaşma öncesinde Teksas'taki Toyota Music Factory'de tartıya çıktı.
Temsilcilerimiz umut verdi! İşte ülke puanındaki son durum
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Galatasaray haftayı galibiyetle kapatırken, Fenerbahçe ise Manchester United karşısında 1 puan aldı. Haftanın tek mağlubiyeti Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'den geldi. İşte detaylar...
Temsilcilerimiz 3'de 2 yaptı! İşte ülke puanında oluşan son durum
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı geride kalırken turnuvada mücadele eden üç temsilcimizden Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını kazanmayı başardı. Beşiktaş ise Ajax deplasmanından eli boş döndü. İşte alınan sonuçların ardından ülke puanındaki son durum...