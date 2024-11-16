Futbol

Futbol

 Basketbol

Basketbol

E-Spor

E-Spor

Voleybol

Voleybol

Hentbol

Hentbol

Tenis

Tenis

Formula 1

Formula 1

 Golf

Golf

 Rugby

Rugby

 Dart

Dart

 Boks/MMA

Boks/MMA

 MotoGp

MotoGp

Diğer
Tüm LiglerCanlı SkorPuan DurumuFikstürOyuncu ProfilTakım ProfilT. Direktör ProfilYazarlar
Haberler
  • 16 Kasım 2024 Cumartesi 09:40

Jake Paul ve Mike Tyson karşı karşıya geldi! 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Arlington şehrinde Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda Jake Paul ve Mike Tyson ağır sıklet boks müsabakasında karşılaştı.

DİĞER GALERİLER

Dünyanın gözü bu boks maçında! Jake Paul, Mike Tyson ile karşı karşıya geliyor

Dünyanın gözü bu boks maçında! Jake Paul, Mike Tyson ile karşı karşıya geliyor

Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayıma başladı. Tyson ve Paul, 15 Kasım'da yapılacak karşılaşma öncesinde Teksas'taki Toyota Music Factory'de tartıya çıktı.

Temsilcilerimiz umut verdi! İşte ülke puanındaki son durum

Temsilcilerimiz umut verdi! İşte ülke puanındaki son durum

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Galatasaray haftayı galibiyetle kapatırken, Fenerbahçe ise Manchester United karşısında 1 puan aldı. Haftanın tek mağlubiyeti Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'den geldi. İşte detaylar...

Temsilcilerimiz 3'de 2 yaptı! İşte ülke puanında oluşan son durum

Temsilcilerimiz 3'de 2 yaptı! İşte ülke puanında oluşan son durum

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı geride kalırken turnuvada mücadele eden üç temsilcimizden Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını kazanmayı başardı. Beşiktaş ise Ajax deplasmanından eli boş döndü. İşte alınan sonuçların ardından ülke puanındaki son durum...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.