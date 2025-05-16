Milyonlarca dolar gelirleri var! İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları...

Fenerbahçe biletlerini kesti! Tam 10 ayrılık birden: Gözlerinin yaşına bile bakılmadı
Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de kadroda büyük bir değişim planlanıyor. Birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, tam 10 isim ile ise yol ayrımında. İşte o isimler...
Galatasaray'da yaprak dökümü! Sezon sonu 8 isme güle güle
Süper Lig'de şampiyonluğa hazırlanan Galatasaray'da gelecek sezon için kollar sıvandı. Yapılacak takviyelerin yanı sıra sarı-kırmızılılarda sezon sonu yolcu olacak isimler belli oldu. İşte detaylar...