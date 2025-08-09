Gaziantep FK-Galatasaray maçını değerlendirdiler! İşte tartışmalı tüm pozisyonlar...

DİĞER GALERİLER

Jose Mourinho onu istedi! Uğurcan Çakır, Fenerbahçe yolunda Uğurcan Çakır için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanan milli file bekçisi Uğurcan Çakır için Fenerbahçe devrede. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Orkun Kökçü sürprizi! Bonservisini bile duyurdular Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir orta saha geldi. Sarı-lacivertlilerin Orkun Kökçü ile ilgilendiği iddia edilirken milli oyuncunun bonservisi de belli oldu. İşte detaylar...