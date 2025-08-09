Futbol

Futbol

 Basketbol

Basketbol

E-Spor

E-Spor

Voleybol

Voleybol

Hentbol

Hentbol

Tenis

Tenis

Formula 1

Formula 1

 Golf

Golf

 Rugby

Rugby

 Dart

Dart

 Boks/MMA

Boks/MMA

 MotoGp

MotoGp

Diğer
Haberler
  • 9 Ağustos 2025 Cumartesi 09:21

Gaziantep FK-Galatasaray maçını değerlendirdiler! İşte tartışmalı tüm pozisyonlar...

Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 yendiği maçtaki hakem kararları gündem oldu. Yayıncı kuruluşun Trio ekibi, tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte o pozisyonlar...

Jose Mourinho onu istedi! Uğurcan Çakır, Fenerbahçe yolunda

Jose Mourinho onu istedi! Uğurcan Çakır, Fenerbahçe yolunda

Uğurcan Çakır için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanan milli file bekçisi Uğurcan Çakır için Fenerbahçe devrede. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Orkun Kökçü sürprizi! Bonservisini bile duyurdular

Fenerbahçe'den Orkun Kökçü sürprizi! Bonservisini bile duyurdular

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir orta saha geldi. Sarı-lacivertlilerin Orkun Kökçü ile ilgilendiği iddia edilirken milli oyuncunun bonservisi de belli oldu. İşte detaylar...

Ve tarih verildi! Victor Osimhen için geri sayıma geçildi

Ve tarih verildi! Victor Osimhen için geri sayıma geçildi

Victor Osimhen belirsizliği sürerken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Juventus'un çok istediği Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen'in kararını ne zaman vereceği belli oldu. İşte detaylar...
