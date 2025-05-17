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Haberler
  • 17 Mayıs 2025 Cumartesi 14:41

Fenerbahçe'de ayrılık! Dominik Livakovic için veda vakti: İşte bonservisi...

Fenerbahçe'de sezon sonu Dominik Livakovic ile yol ayrımına gelindi. Zaman zaman beğeni toplasa da istikrar yakalayamayan ve talipleri bulunan Dominik Livakovic'in bonservisi belli oldu. İşte detaylar...

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Galatasaray'da yaprak dökümü! Sezon sonu 8 isme güle güle

Süper Lig'de şampiyonluğa hazırlanan Galatasaray'da gelecek sezon için kollar sıvandı. Yapılacak takviyelerin yanı sıra sarı-kırmızılılarda sezon sonu yolcu olacak isimler belli oldu. İşte detaylar...
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