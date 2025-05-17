Fenerbahçe'de ayrılık! Dominik Livakovic için veda vakti: İşte bonservisi...

Milyonlarca dolar gelirleri var! İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları...
Dünyanın en çok kazanan sporcusu bir kez daha değişmedi. İşte Cristiano Ronaldo'nun zirvesinde yer aldığı Forbes dergisinin listesinde dikkat çeken o yıldızlar...
Fenerbahçe biletlerini kesti! Tam 10 ayrılık birden: Gözlerinin yaşına bile bakılmadı
Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de kadroda büyük bir değişim planlanıyor. Birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, tam 10 isim ile ise yol ayrımında. İşte o isimler...