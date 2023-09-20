Fenerbahçe gruplarda perdeyi açıyor! Rakip: Nordsjaelland

İşte Süper Lig'in son 10 şampiyon teknik direktörü!
Türkiye Süper Ligi'nde Türk çalıştırıcılar şampiyonlukları adeta kendine opsiyonlandı. Süper Lig'in son 16 şampiyonu Türk çalıştırıcılar oldu. Sizler için bu haberimizde Süper Lig'in son 10 şampiyon hocasını derledik.
Galatasaray gruplarda perdeyi açıyor! Şampiyonlar Ligi sınavı başlıyor
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında evinde Kopenhag ile karşılaşacak. İşte son 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılıların son durumu...