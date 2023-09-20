Fenerbahçe gruplarda perdeyi açıyor! Rakip: Nordsjaelland

İşte Süper Lig'in son 10 şampiyon teknik direktörü!

Türkiye Süper Ligi'nde Türk çalıştırıcılar şampiyonlukları adeta kendine opsiyonlandı. Süper Lig'in son 16 şampiyonu Türk çalıştırıcılar oldu. Sizler için bu haberimizde Süper Lig'in son 10 şampiyon hocasını derledik.