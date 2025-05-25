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Haberler
  • 25 Mayıs 2025 Pazar 10:40

Fenerbahçe Beko kupa için parkeye çıkıyor! İşte final yolculuğu...

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague final maçında Monaco ile karşı karşıya gelecek. İşte şampiyonluk için parkeye çıkacak olan sarı-lacivertlilerin final yolculuğu...

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