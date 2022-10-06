Elazığ stadında sona gelindi! 18 bin 423 seyirci kapasiteli
Elazığ'da inşa edilen 18 bin 423 seyirci kapasiteli stadın yapımında sona gelindi.
1/21
Gençlik ve Spor Bakanlığınca kent merkezindeki Kültür Mahallesi'nde bulunan 52 dönüm alanda yapımına başlanan UEFA ve FIFA standartlarındaki modern stadın yüzde 95'i tamamlandı.
DİĞER GALERİLER
Galatasaray, kuruluşunun 117. yıl dönümünü kutluyor! İşte arşivden çıkan kareler
Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden olan Galatasaray, kuruluşunun 117. yıl dönümünü kutluyor.
Dünyanın en yetenekli 60 genç futbolcusu açıklandı! Türkiye'den 3 isim listede
Messi ve Ronaldo'nun kariyerinin son demlerini yaşadığı günlerde, futbol dünyasını gözünü yeni genç yeteneklere dikti. Next Generation şirketi, 2022'nin en yetenekli ve potansiyelli 60 genç yıldızını açıklarken, Süper Lig'den 2 isimle birlikte Juventus'un Bayern Münih'ten transferi Kenan Yıldız da listede yer aldı.
Beşiktaş'ın yıllardır kanayan yarası: Kaleci sorunu! İşte son 5 yılda gelip geçen isimler...
Beşiktaş, dönem dönem kalesinde emin ellere yer verse de genel hatlarıyla bir file-bekçisi problemi yaşıyor. Beşiktaşlı kaleciler belirli periyotlarda performanslarını zirveye çıkarsalar da daha sonra düşüşe geçiyorlar. İşte son 5 yılda siyah-beyazlı kaleci koruyan o isimler...