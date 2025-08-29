Dünya, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılığını konuşuyor! ''Türkiye'den bomba haber''

Fenerbahçe-Kocaelispor maçını değerlendirdiler! ''Penaltı verilmeliydi''
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u 3-1 yendi. Karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonlar yayıncı kuruluşun Trio ekibi tarafından yorumlandı. İşte o değerlendirmeler...
Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdiler! ''1 penaltı ve 1 kırmızı kartı atladı''
Golsüz berabere biten Göztepe-Fenerbahçe maçında birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Yayıncı kuruluşun Trio ekibi, Yasin Kol'un karşılaşmadaki kararlarını değerlendirdi. İşte detaylar...