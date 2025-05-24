Bir Fernando Muslera geçti! Galatasaray'da efsaneye veda...

Fenerbahçe camiasında beklenen buluşma dün gerçekleşti. Aylar sonra bir araya gelen Aziz Yıldırım ile Ali Koç, camia için önemli konuları masaya yatırdı. İşte buluşmanın detayları...

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi kadrosu! Bu yaz yıldız yağmuru olacak

Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Bu sezon da şampiyonluğu kaçıran ve gelecek sezona bomba gibi bir kadroyla girmek isteyen ve sarı-lacivertliler transferde gözünü yıldız isimlere dikti. İşte detaylar...