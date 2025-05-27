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Haberler
  • 27 Mayıs 2025 Salı 13:52

Avrupa'nın devlerinde Türk fırtınası! Milli oyuncular şov yaptı

Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler'e, Kenan Yıldız'dan Kerem Aktürkoğlu'na… Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Türk futbolcular bu sezon sergiledikleri performansla takımlarına büyük katkı sağladı. Bazı oyuncular şampiyonluk yarışına damga vururken, bazıları sakatlıklarla boğuştu.

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