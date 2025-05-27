Avrupa'nın devlerinde Türk fırtınası! Milli oyuncular şov yaptı

Galatasaray'da yaprak dökümü! Şampiyonluk sonrası 9 ayrılık birden
25. şampiyonluk ve 5 yıldızını kutlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan sarı-kırmızılılarda ayrılıklar da yaşanacak. İşte vedalaşılacak 9 isim...
Fenerbahçe Beko kupa için parkeye çıkıyor! İşte final yolculuğu...
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague final maçında Monaco ile karşı karşıya gelecek. İşte şampiyonluk için parkeye çıkacak olan sarı-lacivertlilerin final yolculuğu...