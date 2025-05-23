Ali Koç ile Aziz Yıldırım ne konuştu? İşte buluşmadan detaylar...

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi kadrosu! Bu yaz yıldız yağmuru olacak

Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Bu sezon da şampiyonluğu kaçıran ve gelecek sezona bomba gibi bir kadroyla girmek isteyen ve sarı-lacivertliler transferde gözünü yıldız isimlere dikti. İşte detaylar...