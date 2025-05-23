Ali Koç ile Aziz Yıldırım ne konuştu? İşte buluşmadan detaylar...

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi kadrosu! Bu yaz yıldız yağmuru olacak
Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Bu sezon da şampiyonluğu kaçıran ve gelecek sezona bomba gibi bir kadroyla girmek isteyen ve sarı-lacivertliler transferde gözünü yıldız isimlere dikti. İşte detaylar...
6 isme güle güle! Galatasaray'da ayrılık: Resmi açıklama bekleniyor...
Galatasaray'da sezon sonu ayrılık rüzgarları esecek. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yapılacak takviyelerin yanı sıra ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. İşte o isimler...
Victor Osimhen'den Galatasaray'a müjde! Juventus'u direkt reddetti
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı kırmızılılar, Nijeryalı golcünün takımda kalması için çalışmalarını sürdürürken, Cimbom'a müjde niteliğinde bir haber de ortaya çıktı. Buna göre Osimhen'in, İtalya Serie A devi Juventus'u reddettiği belirtildi. İşte detaylar...