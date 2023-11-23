Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı açıklamalar! ''Fikret Orman ile hesaplaşacağım zaman geldi''

Milliler, tarihi başarı peşinde: Hedef liderlik...

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son haftasında bu akşam deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez bir grup aşamasını ilk sırada bitirmek ve bir turnuvaya ilk kez grup lideri olarak katılmak için sahaya çıkacak.