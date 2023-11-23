Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı açıklamalar! ''Fikret Orman ile hesaplaşacağım zaman geldi''

Brezilya-Arjantin maçında neler oldu? Messi takımı sahadan çekti, Martinez'in polise müdahalesi...
Brezilya-Arjantin milli takımları arasındaki maç çıkan olaylar nedeniyle geç başladı. Brezilya polisi Arjantinli taraftarların bulunduğu bölüme girdi ve taraftarlara sert müdahalelerde bulundu. Olayların ardından Messi takımı sahadan çekti ve maç 27 dakika gecikmeli başladı. İşte haberin detayları...
Milliler, tarihi başarı peşinde: Hedef liderlik...
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son haftasında bu akşam deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez bir grup aşamasını ilk sırada bitirmek ve bir turnuvaya ilk kez grup lideri olarak katılmak için sahaya çıkacak.