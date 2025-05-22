6 isme güle güle! Galatasaray'da ayrılık: Resmi açıklama bekleniyor...

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Victor Osimhen'den Galatasaray'a müjde! Juventus'u direkt reddetti Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı kırmızılılar, Nijeryalı golcünün takımda kalması için çalışmalarını sürdürürken, Cimbom'a müjde niteliğinde bir haber de ortaya çıktı. Buna göre Osimhen'in, İtalya Serie A devi Juventus'u reddettiği belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yolu zorlu! İşte Şampiyonlar Ligi rotası... Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki yolu zorlu. Sarı-lacivertlilerin ön elemelerindeki rotası ve muhtemel rakiplerinin bir kısmı belli oldu. İşte detaylar...