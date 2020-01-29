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aksam.com.tr
  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 11:00
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  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 11:00

Zverev ve Muguruza, Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finalde

Zverev ve Muguruza, Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finalde

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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Simona Halep ve Garbine Muguruza adını yarı finale yazdırdı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününe sabah seansında yapılan çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Alman Zverev, kariyerinde üç grand slam şampiyonluğu bulunan İsviçreli Stan Wawrinka ile karşılaştı.

Karşılaşmaya ilk beş oyunu kaybederek kötü bir başlangıç yapan Zverev, ilk seti 6-1 kaybetti. Servis performansını artıran 22 yaşındaki Alman raket, 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle rakibini 3-1 yendi ve kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında yarı finale yükseldi.

Alman tenisçi, yarı finalde Rafael Nadal-Dominic Thiem maçının galibiyle karşılaşacak.

- Halep ve Muguruza, set vermeden turladı

Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan 4 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, çeyrek finalde dünya klasmanının 31 numarası Anett Kontaveit ile karşılaştı.

53 dakika süren maçta 24 yaşındaki rakibinin 5 kez servisini kıran Halep, mücadeleyi 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı ve son 4 raket arasına kaldı.

Wimbledon ve Fransa Açık'ta şampiyonluk yaşayan İspanyol tenisçi Garbine Muguruza, Rus Anastasia Pavlyuchenkova'yı 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.

Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finale çıkan Muguruza, turnuvada henüz set vermeyen Halep ile eşleşti.

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