Zverev ve Muguruza, Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finalde

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününe sabah seansında yapılan çeyrek final maçlarıyla devam edildi.
Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Alman Zverev, kariyerinde üç grand slam şampiyonluğu bulunan İsviçreli Stan Wawrinka ile karşılaştı.
Karşılaşmaya ilk beş oyunu kaybederek kötü bir başlangıç yapan Zverev, ilk seti 6-1 kaybetti. Servis performansını artıran 22 yaşındaki Alman raket, 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle rakibini 3-1 yendi ve kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında yarı finale yükseldi.
Alman tenisçi, yarı finalde Rafael Nadal-Dominic Thiem maçının galibiyle karşılaşacak.
- Halep ve Muguruza, set vermeden turladı
Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan 4 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, çeyrek finalde dünya klasmanının 31 numarası Anett Kontaveit ile karşılaştı.
53 dakika süren maçta 24 yaşındaki rakibinin 5 kez servisini kıran Halep, mücadeleyi 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı ve son 4 raket arasına kaldı.
Wimbledon ve Fransa Açık'ta şampiyonluk yaşayan İspanyol tenisçi Garbine Muguruza, Rus Anastasia Pavlyuchenkova'yı 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.
Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finale çıkan Muguruza, turnuvada henüz set vermeyen Halep ile eşleşti.
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