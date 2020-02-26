Zonguldak Kilimli Belediyespor, Süper Amatör Lig'de durdurulamıyor

Amatör Liglerde uzun zamandır eşi benzerine rastlanmayacak bir olay gerçekleşti. Zonguldak Süper Amatör Lig takımlarından Kilimli Belediyespor, 5'inci haftada Lider Alaplı Belediyespor'un 4 puan gerisine düşmesinin ardından antrenör Selahattin Bayar'ı altyapı antrenörlüğüne getirerek, yerine Muslu Belediyespor'un antrenörü Serkan Bankoğlu'nu göreve getirmişti. Tecrübeli antrenör Serkan Bankoğlu yönetiminde birbirinden zorlu maçlara çıkan Kilimli Belediyespor, geride kalan 11 hafta da hem liderliği eline aldı hem de üst üste 11 haftadır yenilmezlik rekoru kırdı. Sarı Siyahlı ekip en yakıp rakibi Gelikspor'a 5 ve Alaplı Belediyespor'a ise 6 puan fark attı.
Lider Kilimli Belediyespor ligin 17'inci haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda Alaplı Belediyespor ile karşılaşacak.
Sarı Siyahlı ekip, ligi şampiyonluk bitirerek baraj maçını kazanıp Bölgesel Amatör Lige yükselmeyi hedefliyor.
Süper Lig’de 24.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
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