Zirvede puanlar eşitlendi

Süper Lig’in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrıldı ve puanını 23’e yükselti. Alanyaspor’un Gençlerbirliği’ne kaybetmesiyle sarı-kırmızılılar böylece lider Alanya ile puanları eşitledi. Akdeniz ekibinin 1 maç eksiği bulunuyor.
Ligde 12. haftayı bay geçecek olan sarı-kırmızılılar 13. haftada da ise Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Bu maç öncesinde Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda evinde Darıca Gençlerbirliği ile oynayacak.
Rize'den 4-0'lık zaferle dönen Galatasaray, bugün Atakaş Hatayspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Cim-Bom'da koronaya takılan tek isim Omar oldu.
Beşiktaş'ta gündeme bomba gibi düşen "Tosic, Beşiktaş ile anlaşmak için İstanbul'a geldi" haberlerine açıklama geldi. Yönetici Erdal Torunoğulları transfer konusunda son noktayı koydu.
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Hatayaspor maçında Diagne'nin golünü hazırlarken, bu sezonki 3. asistine imzasını attı.
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao, 3-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından konuştu.
Galatasaray'ın genç yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu, 3-0 kazandıkları ve 1 gol attığı Atakaş Hatayspor maçını değerlendirdi.