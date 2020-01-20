Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş maçı hakemleri açıklandı

SPOR GÜNDEMİ

Sivassporlu oyuncuları taşıyan otobüs kaza yaptı Sivassporlu oyuncuları taşıyan otobüs kaza yaptı Sivasspor, U14-15 takımını taşıyan otobüsün Hatayspor maçı dönüşü yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indiğini duyurdu. Oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Taraftarlar çıldırdı: Kaçırmayın bu adamı Taraftarlar çıldırdı: Kaçırmayın bu adamı Galatasaray'ın en iyi transferi olan Mario Lemina için taraftarlar satın alma opsiyonunun kullanılmasını istedi.

Galatasaray'da büyük sürpriz Galatasaray'da büyük sürpriz Fatih Terim tarafından kadro dışı kalan Steven Nzonzi her an affedilebilir.

Anlaşma tamam! Chelsea'den Trabzonspor'a Anlaşma tamam! Chelsea'den Trabzonspor'a Trabzonspor, yardımcı antrenörlük görevi için İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'da menajer Frank Lampard´ın yardımcısı olarak görev yapan 48 yaşındaki Eddie Newton ile prensip anlaşmasına vardı.

Fener'den beklenmedik transfer hamlesi Fener'den beklenmedik transfer hamlesi Transfer için tahkimden çıkacak kararı bekleyen Fenerbahçe, Rodriguez'de sorun çıkması ihtimaline karşı B planını belirledi. Sarı lacivertliler, Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala'yı listesine aldı.

Kruse için gelen teklif ortaya çıktı Kruse için gelen teklif ortaya çıktı Fenerbahçe yönetimi, gelebilecek cezaların önüne geçmek adına Alper Potuk, Victor Moses, Tolgay Arslan, Miha Zajc ve Adil Rami'yi göndermek için çaba harcıyor. Öte yandan yönetimin takımda tutmak istediği Alman oyuncu Max Kruse için Arap Yarımadası'nda gelen son teklifler 5 milyon Euro civarında.