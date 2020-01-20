Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş maçı hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
21 Ocak Salı:
14.00 Kırklareli - Başakşehir: Koray Gençerler
20.30 Fenerbahçe - Kayserispor: Ümit Öztürk
22 Ocak Çarşamba:
14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek
17.00 Göztepe-Antalyaspor: Zorbay Küçük
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serkan Tokat
23 Ocak Perşembe:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu
17.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: Ali Şansalan
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
Sivasspor, U14-15 takımını taşıyan otobüsün Hatayspor maçı dönüşü yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indiğini duyurdu. Oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın en iyi transferi olan Mario Lemina için taraftarlar satın alma opsiyonunun kullanılmasını istedi.
Fatih Terim tarafından kadro dışı kalan Steven Nzonzi her an affedilebilir.
Trabzonspor, yardımcı antrenörlük görevi için İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'da menajer Frank Lampard´ın yardımcısı olarak görev yapan 48 yaşındaki Eddie Newton ile prensip anlaşmasına vardı.
Transfer için tahkimden çıkacak kararı bekleyen Fenerbahçe, Rodriguez'de sorun çıkması ihtimaline karşı B planını belirledi. Sarı lacivertliler, Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala'yı listesine aldı.
Fenerbahçe yönetimi, gelebilecek cezaların önüne geçmek adına Alper Potuk, Victor Moses, Tolgay Arslan, Miha Zajc ve Adil Rami'yi göndermek için çaba harcıyor. Öte yandan yönetimin takımda tutmak istediği Alman oyuncu Max Kruse için Arap Yarımadası'nda gelen son teklifler 5 milyon Euro civarında.
Süper Lig'in ikinci devresine 2-1'lik Demir Grup Sivasspor mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş, aynı zamanda lider de olan rakibinin 10 puan gerisine düştü.