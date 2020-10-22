Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselen 4 takım belli oldu

Hücum hattında hızlı bir kanat oyuncusu isteyen sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in onay vermesi halinde eski futbolcusunu devre arasında tekrar kadrosuna katacak.

Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı. Ronaldo, 28 Ekim'deki Juventus - Barcelona karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Florya'da Başkan Cengiz'e kazan kaldırdılar

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in takıma yönelik eleştirileri Florya'yı rahatsız etti, işte yaşananlar burada...