Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselen 4 takım belli oldu

Kupada 52 Orduspor, Yozgatspor 1959, Karbel Karaköprü Belediyespor ve Büyükçekmece Tepecikspor 3. tura yükseldi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Ağrı 1970-52 Orduspor: 1-2
Erbaaspor-Yozgatspor 1959: 0-1
Karbel Karaköprü Belediyespor-Osmaniyespor: 1-0
Büyükçekmece Tepecikspor-1877 Alemdağspor: 1-0
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