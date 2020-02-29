Zion Williamson, NBA'de üst üste 10 maçta en az 20 sayı kaydeden en genç basketbolcu oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans, genç yıldızı Zion Williamson'ın tarihe geçtiği maçta Cleveland Cavaliers'ı 116-104 yendi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Pelicans'ın 19 yaşındaki yıldızı Williamson, milli basketbolcu Cedi Osman'ın da forma giydiği Cavaliers'ı 116-104 mağlup ettikleri mücadeleyi 24 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla tamamladı. Williamson, NBA'de üst üste 10 karşılaşmada en az 20 sayı kaydeden en genç basketbolcu oldu.

Bu sezon 59. maçında 26. galibiyetini alan Batı Konferansı 9'uncusu Pelicans'ta Brandon Ingram 29, Jrue Holiday 22 sayı attı.

Doğu Konferansı'nın son sırasında bulunan konuk takım Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 31, Kevin Porter Jr'ın 16, Darius Garland'ın 15 sayısı, sezonun 42. mağlubiyetini engelleyemedi. Cedi Osman ise ilk 5'te başlayıp 32 dakika 8 saniye süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla bitirdi.

Öte yandan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın evinde Oklahoma City Thunder'ı 47 sayı farkla 133-86 yendiği karşılaşmada 6 sayı, 3 ribauntla oynadı.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Orlando Magic-Minnesota Timberwolves: 136-125

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 96-99

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 141-118

Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 133-86

Miami Heat-Dallas Mavericks: 126-118

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 101-104

New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: 116-104

Phoenix Suns-Detroit Pistons: 111-113

Utah Jazz-Washington Wizards: 129-119

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 132-103