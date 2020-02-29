Zion Williamson, NBA'de üst üste 10 maçta en az 20 sayı kaydeden en genç basketbolcu oldu

NBA'e 10 maçla devam edildi. Pelicans'ın 19 yaşındaki yıldızı Williamson, milli basketbolcu Cedi Osman'ın da forma giydiği Cavaliers'ı 116-104 mağlup ettikleri mücadeleyi 24 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla tamamladı. Williamson, NBA'de üst üste 10 karşılaşmada en az 20 sayı kaydeden en genç basketbolcu oldu.
Bu sezon 59. maçında 26. galibiyetini alan Batı Konferansı 9'uncusu Pelicans'ta Brandon Ingram 29, Jrue Holiday 22 sayı attı.
Doğu Konferansı'nın son sırasında bulunan konuk takım Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 31, Kevin Porter Jr'ın 16, Darius Garland'ın 15 sayısı, sezonun 42. mağlubiyetini engelleyemedi. Cedi Osman ise ilk 5'te başlayıp 32 dakika 8 saniye süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla bitirdi.
Öte yandan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın evinde Oklahoma City Thunder'ı 47 sayı farkla 133-86 yendiği karşılaşmada 6 sayı, 3 ribauntla oynadı.
NBA'e 8 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Orlando Magic-Minnesota Timberwolves: 136-125
Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 96-99
Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 141-118
Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 133-86
Miami Heat-Dallas Mavericks: 126-118
Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 101-104
New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: 116-104
Phoenix Suns-Detroit Pistons: 111-113
Utah Jazz-Washington Wizards: 129-119
Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 132-103
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