Zekeriya Alp: Burada kim olursa eleştirilir

AKŞAM Özel Haber

Orçun Özateş

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) istifa eden Zekeriya Alp, AKŞAM'a konuştu: “Ben daha önce istifa ettiğimde de ayrılık nedenlerim hakkında açıklama yapmadım. Yine konuşmayacağım. Birçok şey yazıldı, çizildi. Burada kim olursa olsun eleştiri alır.”

MHK başkanlığından istifa eden Zekeriya Alp, uzun süredir telefonunu kapatmış ve bu konuda bir açıklama yapmamayı tercih etmişti. Alp’e dün AKŞAM gazetesi olarak ulaştık ve istifanın arkasındaki nedenleri kendisinden kamuoyuna duyurmak istedik.

"BIRAKTIM, BİTTİ GİTTİ"

Ancak Alp, bu konuda tek bir kelime bile konuşmayacağını vurgulayarak, “Geçmişte ayrıldığımda da benzer şekilde hiçbir açıklama yapmamıştım. Ben bıraktım, bitti gitti. Bu konuda bir açıklama yapmayacağım” dedi.

Basında birçok şey yazılıp çizildiğini belirten Alp, Türk hakemliğinin sorunları hakkında da “O kadar çok şey var ki, burada anlatmam doğru olmaz” yorumunu yaptı. Alp, kendisine yönelik geçen sezon yapılan eleştiriler hakkında ise, “Doğrudur, çok eleştirildim. Ancak burada kim olursa olsun eleştirilir. Söyleyeceğim bu” ifadesini kullandı.

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