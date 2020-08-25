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aksam.com.tr
  • 25 Ağustos 2020 Salı 08:00
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TFF toplanıyor

TFF toplanıyor

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AKŞAM

TFF yönetim kurulu bugün toplanıyor. Yapılacak toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının açıklanması bekleniyor.

Serdar Tatlı ismi ilk sırada yer alıyor. Yayıncı kuruluş ile ilgili yaşanan gelişmelerde masaya yatırılacak.

Öte yandan, Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker, TFF Başkanı Nihat Özdemir’i ziyaret etti. 

Başkan Nihat Özdemir, Davor Suker'e A Milli Takım forması hediye ederken, Suker de Başkan Özdemir ve Servet Yardımcı'ya kendi yazdığı "The Golden Boot" isimli kitabını takdim etti.

Davor Suker, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde de bulundu. Ziyaret, birlikte yenen yemek ile sona erdi. 

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TFF toplanıyor
TFF toplanıyor

TFF toplanıyor

TFF yönetim kurulu bugün toplanıyor. Yapılacak toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının açıklanması bekleniyor.

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