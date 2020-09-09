  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Eylül 2020 Çarşamba 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Ze Luis'te favori Beşiktaş

Ze Luis'te favori Beşiktaş

Paylaş

AKŞAM

Suudi Arabistan'dan gelen teklifi geri çeviren Portolu golcü için şu anda Celta Vigo ile Beşiktaş yarışıyor. Portekiz basını, Kartal'ın favori olduğunu iddia etti.

Beşiktaş'ın yeni sezonda forvet adayları arasında bulunan Ze Luis, Suudi Arabistan’dan gelen teklifi geri çevirdi. Kovid 19’a yakalandığı ve yeniden Porto ile çalışmalara başladığı belirtilen Ze Luis’in, Avrupa futbolunda kalmak istediği, bu yüzden Arabistan’ı tercihleri arasından çıkarttığı bildirildi. 

FAVORİ BEŞİKTAŞ

Portekiz basını, 29 yaşındaki golcünün Celta Vigo ve Beşiktaş arasında bir tercih yapacağını, ancak Beşiktaş’ın sahip olduğu iddialı konum nedeniyle favori olduğunu iddia etti. Porto’da bu sezon ilk 11’de şans bulması beklenmeyen yıldız oyuncunun sözleşmesi 2023’te sona eriyor. Beşiktaş’ın kiralamak istediği Ze Luis’i, Porto bonservisiyle satıp para kazanmaya çalışıyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

G.Saray, Nainggolan için Inter ile görüşüyor
G.Saray, Nainggolan için Inter ile görüşüyor

G.Saray, Nainggolan için Inter ile görüşüyor

Beşiktaş, Josef de Souza'yı bitirdi
Beşiktaş, Josef de Souza'yı bitirdi

Beşiktaş, Josef de Souza'yı bitirdi

Miha Zajc, Gent yolcusu
Miha Zajc, Gent yolcusu

Miha Zajc, Gent yolcusu

Fenerbahçe'nin kupa töreni sosyal medyada gündem oldu

SPOR GÜNDEMİ

'Burak Kapacak ve Kubilay Kanatsızkuş'un kafası karışık'
'Burak Kapacak ve Kubilay Kanatsızkuş'un kafası karışık'

'Burak Kapacak ve Kubilay Kanatsızkuş'un kafası karışık'

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Mutsuzluğun, umutsuzluğun, sevginin olmadığı yerden bir şeyler üretebilmek çok zor. İnsanların mutlu olması, birbirine güvenmesi gerekiyor. Ciddi adımlar attık, bunlar devam edecek" dedi. Genç teknik adam, Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin ise, ayrılacaklarsa takıma ciddi bir katkı koyarak gitmek zorunda olduklarını ve oyuncuların kafalarının karışık olduğunu söyledi.

Galatasaray'da gündem Wilder Cartegana
Galatasaray'da gündem Wilder Cartegana

Galatasaray'da gündem Wilder Cartegana

Galatasaray, Arjantin kulübü Godoy Cruz forması giyen Perulu futbolcu Wilder Cartagena ile igileniyor.

Gururumuz Çağlar!
Gururumuz Çağlar!

Gururumuz Çağlar!

Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Lig'de sezonun en iyi ilk 11'ine seçildi.

Uluslar Ligi'nde ikinci hafta sona erdi
Uluslar Ligi'nde ikinci hafta sona erdi

Uluslar Ligi'nde ikinci hafta sona erdi

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası 9 maçla sona erdi.

AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Fenerbahçe
AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Fenerbahçe

AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Fenerbahçe

2020 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe HDI Sigorta, Bursa'da oynanan mücadelede Arkas Spor'u 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

F1'de Türkiye GP'nin saatleri belli oldu
F1'de Türkiye GP'nin saatleri belli oldu

F1'de Türkiye GP'nin saatleri belli oldu

Dokuz yıl sonra tekrardan Formula 1 takvimine eklenen Türkiye Grand Prix'sinin saatleri belli oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.