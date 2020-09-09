Ze Luis'te favori Beşiktaş

Beşiktaş'ın yeni sezonda forvet adayları arasında bulunan Ze Luis, Suudi Arabistan’dan gelen teklifi geri çevirdi. Kovid 19’a yakalandığı ve yeniden Porto ile çalışmalara başladığı belirtilen Ze Luis’in, Avrupa futbolunda kalmak istediği, bu yüzden Arabistan’ı tercihleri arasından çıkarttığı bildirildi.
FAVORİ BEŞİKTAŞ
Portekiz basını, 29 yaşındaki golcünün Celta Vigo ve Beşiktaş arasında bir tercih yapacağını, ancak Beşiktaş’ın sahip olduğu iddialı konum nedeniyle favori olduğunu iddia etti. Porto’da bu sezon ilk 11’de şans bulması beklenmeyen yıldız oyuncunun sözleşmesi 2023’te sona eriyor. Beşiktaş’ın kiralamak istediği Ze Luis’i, Porto bonservisiyle satıp para kazanmaya çalışıyor.
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Mutsuzluğun, umutsuzluğun, sevginin olmadığı yerden bir şeyler üretebilmek çok zor. İnsanların mutlu olması, birbirine güvenmesi gerekiyor. Ciddi adımlar attık, bunlar devam edecek" dedi. Genç teknik adam, Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin ise, ayrılacaklarsa takıma ciddi bir katkı koyarak gitmek zorunda olduklarını ve oyuncuların kafalarının karışık olduğunu söyledi.
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