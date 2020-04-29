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aksam.com.tr
  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 16:29
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  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 16:29

Yusuf Yazıcı: Ligue 1'in iptal edilmesi benim için de sürpriz oldu

Yusuf Yazıcı: Ligue 1'in iptal edilmesi benim için de sürpriz oldu

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A Milli Futbol Takımımızın yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı, Fransa Ligue 1'in iptal edilmesi ve Lille Kulübü'nde yaşananlara dair özel açıklamalarda bulundu.

NTV'ye konuşan milli oyuncu, futbolun zihinsel bir oyun olduğunu ve kafalar rahat olmazsa bunun keyif vermeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Fransa Ligue 1'in iptal edilmesi benim için de sürpriz oldu. Daha iki gün önce Fransa'ya nasıl döneriz diye sportif direktörümüzle görüşmüştük. Antrenman programlarını yapmaya başlamıştık. Performans antrenmanlarında taktığımız maskeler oluyor, onunla bile antrenman yapmak çok zor oluyor. Maskeyle maç yapmanın kolay olduğunu düşünmüyorum. Bu iş fiziksel bir oyun ama büyük payı zihinsel. Zihin rahat olmazsa oynayamazsın, istediklerini yapamazsın. Çok zor bir durum. Çok futbolcu istemez, sonuçta ailesi var, ailesini, sağlığını düşünür oynayamaz. Böyle oynamak kolay değildi."

Euro2020'nin ertelenmesinin kendisi için iyi olduğunu da ifade eden Yusuf Yazıcı "Bugün sakatlıktan sonra 4. ayım oldu. Büyük ihtimalle takımla birlikte çalışmaya başlayacaktım zaten. EURO 2020'de oynamayı çok istiyordum, iptal olması benim için güzel oldu. İşime yaradı diyebilirim" şeklinde konuştu.

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