Yunanistan'ın Moldova'yı 2-0 yendiği maçta Anastasios Bakasetas adeta şov yaptı

UEFA Uluslar C Ligi 3. Grup maçında Yunanistan, Moldova'yı 2-0 mağlup etti etti. Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta galibiyeti getiren isim ise Alanyasporlu Anastasios Bakasetas oldu. 45. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren 26 yaşındaki futbolcu, 50. dakikada Petros Mantolos'un golünde asisti yapan isim olarak ön plana çıktı.
Bu galibiyetin ardından 7 puana ulaşan Yunanistan, 3. haftayı lider kapattı. 1 puanlı Moldova ise son sırada kaldı.
DİMİTRİOS PELKAS 76'DA GİRDİ
Fenerbahçe'nin transfer döneminin son gününde PAOK'tan transfer ettiği Dimitrios Pelkas, 76. dakikada Dimitris Limnios'un yerine dahil olurken, Alanyaspor forması giyen Bakasetas ile Tzavellas 90 dakika sahada kaldı.
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, uzatmanın son dakikalarında oyundan alınırken tepkileri canlı yayına yansıdı.
Alex, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in camiaya vedası için Başkan Ali Koç'un "Şu an hiçbir kanala satmayacağız. YouTube Katıl'da yayınlamayı planlıyoruz" dediği öğrenildi.
Galatasaray ocak ayında Fernando Muslera ve Marcao ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisinin maaşında indirime gidecek olan Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı stoperin 850 bin euroluk ücretine ise zam yapacak.
Fenerbahçe'de sakatlıktan yeni çıkan ve düzenli bir şekilde forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş, milli arada kendine geldi. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen başarılı futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'a ‘hazırım' mesajı verdi.
Galatasaray, 2018 yılında Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in son taksitini alamadığı için konuyu FIFA'ya taşıdı.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi, Marcao ile bir toplantı yaparak bundan sonra daha dikkatli olmasını söyledi.