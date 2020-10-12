  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 12 Ekim 2020 Pazartesi 09:18
  • |
  • Son Güncelleme:

Yunanistan'ın Moldova'yı 2-0 yendiği maçta Anastasios Bakasetas adeta şov yaptı

Yunanistan'ın Moldova'yı 2-0 yendiği maçta Anastasios Bakasetas adeta şov yaptı

Paylaş

UEFA Uluslar C Ligi 3. Grup maçında Yunanistan konuk ettiği Moldova'yı 2-0'la geçti. Aytemiz Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas 1 gol, 1 asistlik performansıyla geceye damga vurdu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitrios Pelkas ise 76. dakikada oyuna dahil oldu.

UEFA Uluslar C Ligi 3. Grup maçında Yunanistan, Moldova'yı 2-0 mağlup etti etti. Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta galibiyeti getiren isim ise Alanyasporlu Anastasios Bakasetas oldu. 45. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren 26 yaşındaki futbolcu, 50. dakikada Petros Mantolos'un golünde asisti yapan isim olarak ön plana çıktı.

Bu galibiyetin ardından 7 puana ulaşan Yunanistan, 3. haftayı lider kapattı. 1 puanlı Moldova ise son sırada kaldı.

DİMİTRİOS PELKAS 76'DA GİRDİ

Fenerbahçe'nin transfer döneminin son gününde PAOK'tan transfer ettiği Dimitrios Pelkas, 76. dakikada Dimitris Limnios'un yerine dahil olurken, Alanyaspor forması giyen Bakasetas ile Tzavellas 90 dakika sahada kaldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu
NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu

NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu

'Sürekli hazır değilim diyor, satın gitsin!'
'Sürekli hazır değilim diyor, satın gitsin!'

'Sürekli hazır değilim diyor, satın gitsin!'

G.Saray'da muhalefet Terim için harekete geçti: Başkan ol
G.Saray'da muhalefet Terim için harekete geçti: Başkan ol

G.Saray'da muhalefet Terim için harekete geçti: Başkan ol

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Burak ve Hakan'dan son dakika değişikliğine tepki
Burak ve Hakan'dan son dakika değişikliğine tepki

Burak ve Hakan'dan son dakika değişikliğine tepki

Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, uzatmanın son dakikalarında oyundan alınırken tepkileri canlı yayına yansıdı.

Alex, Belözoğlu ve Demirel'in jübilesi Youtube'da
Alex, Belözoğlu ve Demirel'in jübilesi Youtube'da

Alex, Belözoğlu ve Demirel'in jübilesi Youtube'da

Alex, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in camiaya vedası için Başkan Ali Koç'un "Şu an hiçbir kanala satmayacağız. YouTube Katıl'da yayınlamayı planlıyoruz" dediği öğrenildi.

İnanılmaz indirim! İkisi de imzayı atıyor
İnanılmaz indirim! İkisi de imzayı atıyor

İnanılmaz indirim! İkisi de imzayı atıyor

Galatasaray ocak ayında Fernando Muslera ve Marcao ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisinin maaşında indirime gidecek olan Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı stoperin 850 bin euroluk ücretine ise zam yapacak.

Mert Hakan'dan Erol Bulut'a mesaj
Mert Hakan'dan Erol Bulut'a mesaj

Mert Hakan'dan Erol Bulut'a mesaj

Fenerbahçe'de sakatlıktan yeni çıkan ve düzenli bir şekilde forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş, milli arada kendine geldi. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen başarılı futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'a ‘hazırım' mesajı verdi.

G.Saray'dan Gomis hamlesi
G.Saray'dan Gomis hamlesi

G.Saray'dan Gomis hamlesi

Galatasaray, 2018 yılında Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in son taksitini alamadığı için konuyu FIFA'ya taşıdı.

Fatih Terim'den Marcao'ya uyarı
Fatih Terim'den Marcao'ya uyarı

Fatih Terim'den Marcao'ya uyarı

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi, Marcao ile bir toplantı yaparak bundan sonra daha dikkatli olmasını söyledi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.