Yunanistan'da gündem Pelkas: Türkler ona bayılıyor

Fenerbahçe'nin PAOK'tan transferi Dimitris Pelkas, oyunuyla dikkat çekiyor...
Erol Bulut'un transferini bizzat istediği bilinen Pelkas, hocasının yüzünü kara çıkartmayarak Göztepe maçında golle buluştu ve Trabzonspor derbisinde attığı kilit pasla gole büyük katkı sağladı.
"ONA BAYILIYORLAR"
Yunan basını Pelkas için yayınladığı haberde Türk futbolseverlerin kendisini oldukça beğendiğini yazarken, "Ona bayılıyorlar" başlığını attı.
Haberin detaylarında Pelkas'ın performansının Fenerbahçeli taraftarlarca oldukça beğendiği kaydedilirken, sosyal medyada da Yunan futbolcu için olumlu yazılar yazıldığı aktarıldı.
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Fenerbahçe'nin Yunannistan ekibi PAOK'tan transferi Dimitris Pelkas, kısa sürede Fenerbahçe'ye uyumuyla göz kamaştırırken; Yunan basınında da manşet olmayı başardı. Gazetelerde, "Türk futbolseverler ona bayılıyor" manşetleri atıldı.
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